'Uma Só Terra - a tua pegada Conta' em exposição na Praça do Município do Funchal

No âmbito da Semana do Ambiente, que se realiza de 3 a 7 de Junho, na Praça do Município, a Câmara Municipal do Funchal vai divulgar o trabalho realizado por diversos departamentos da autarquia, em prol da qualidade ambiental, através da exposição 'Uma Só Terra - a tua pegada Conta'.

A Semana do Ambiente surge com o propósito de ser um veículo de sensibilização para a necessidade de se proteger os ecossistemas naturais e promover a acção ambiental, não esquecendo que a transformação global requer uma acção local.

Assim, todos os dias será focado um tema específico do Pelouro do Ambiente. Como tal, a semana arranca com a Ciência com o mote de 'Biodiversidade: conhecer para compreender'. Segue-se o dia das Águas do Funchal, 4 de Junho, que desafiará os participantes a 'Pensar fora da Garrafa. Bebe água da torneira!'. A 5 de Junho celebra-se o Dia Internacional do Ambiente, dia dedicado a esta temática: 'Cidade + limpa, animais + protegidos, planeta + vivo'. No dia 6 de Junho estará em destaque os Jardins e Espaços Verdes reforçando o propósito deste departamento: 'Funchal, um jardim para todos'.

A semana termina com as Alterações Climáticas e o Parque Ecológico do Funchal: 'Protege o Planeta, garante o teu Futuro!'

De destacar que cerca de um milhar de alunos das escolas do pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3. Ciclos da Região Autónoma da Madeira, instituições e ginásios Municipais estão confirmados para participarem nas actividades previstas, nomeadamente uma oficina de jardinagem e carimbos com folhas, a actividades de laboratório, a assistirem às Peças de Teatro 'Ambientalmente Falado e Capitão Funcho, Acção!', experimentar o arvorismo e o percurso pedestre sensorial, jogos ludicopedagógicos, entre outros momentos temáticos.

'Traga a sua garrafa e prove a nossa água' repete-se nesta edição, em que os visitantes são convidados a provar as águas aromatizadas à base de água da nossa torneira.

Este ano a Divisão de Ciência está patente na Semana do Ambiente. Poderá saber mais sobre as suas actividades tanto do Museu de História Natural como da Estação de Biologia Marinha e será desenvolvida a actividade 'Há vida na areia'.

"No sentido de estarmos mais próximos dos mais jovens, serão apresentadas duas Apps que pretendem, através da gamificação sensibilizar para a proteção do Parque Ecológico do Funchal e também sobre a correta separação dos resíduos e sustentabilidade. Teremos ainda ao final do dia pinturas faciais para os mais novos", informa a autarquia.

Uma das novidades deste ano será a 'Hora do Conto'. A contadora de histórias Sofia Maul estará na Praça do Município entre as 17 e as 18 horas contando uma história para crianças e famílias, momento esse que será de entrada livre.

Ainda no variado programa haverá um passeio com os Cães do Canil Municipal nos Jardins do Lido. Será também uma semana que culminará na entrega de prémios e certificados a instituições e estabelecimentos de ensino que participaram durante o ano lectivo nas actividades promovidas pela Câmara Municipal do Funchal.