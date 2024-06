Rafaela com poder reforçado no novo governo

Advogada de profissão, ex-deputada com produção reconhecida, foi Inspectora Regional das Actividades Económicas e presidente do Conselho de Administração do SESARAM. Deu o salto para o núcleo duro do governo nas eleições de Setembro de 2023. Reforça, agora, o seu poder dentro do Executivo, passando a ser uma espécie de super-secretária.

Conhecida pela sua combatividade política e pelos seus dotes de oradora com poder argumentativo, Rafaela Fernandes, nos oitos meses como secretária de Agricultura e Ambiente lidou com diversos dossiers quentes, que herdou da anterior equipa: o processo da Estrada das Ginjas, em São Vicente e o famigerado projecto do Teleférico do Curral das Freiras. Há processos judiciais em curso em ambos os casos.

Na Agricultura fez avançar o Banco de Ajudas Técnicas aos Agricultores e arrancou com a actualização dos censos do sector, um instrumento determinante para a definição futura de apoios.

Na frente ambiental lida com a pressão existentes sobre os percursos recomendados, estando já em curso a criação de um grupo de trabalho para estudar a conciliação entre a salvaguarda do ambiente com o fluxo turístico, cada vez mais intenso.

Foi o elemento governativo com maior ligação à deputada do PAN, de quem dependia a sobrevivência do próprio Executivo.

Mónica Freitas chegou, por diversas vezes, a elogiar o empenho de Rafaela que, na fase final do mandato teve de gerir convulsões dentro do próprio gabinete, na sequência das eleições internas do PSD. Na contenda um adjunto por si nomeado foi exonerado.

É com naturalidade que permanece no governo, com poder reforçado e com a responsabilidade de mais um importante sector: o das Pescas.

Há quem, dentro e fora do partido, lhe augure voos mais altos num futuro próximo.