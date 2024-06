Indicador de água segura no Funchal foi de 99,0% em 2023

A água é o tema do dia na Semana do Ambiente do Funchal. A Câmara Municipal indica que as análises realizadas anualmente dão conta de que, em 2023, o indicador de água segura no Funchal foi de 99,0%. "A água que sai das torneiras é segura. Além de ser uma opção mais sustentável para o planeta, também é a opção mais económica para os funchalenses", afirma a autarquia.

Por forma a desconstruir mitos sobre a água, a Semana do Ambiente dedica este dia a falar sobre a temática. O objectivo da autarquia passa por incentivar as pessoas a consumir água da torneira. Durante este evento foi montado um 'Quiosque das Águas', onde é disponibilizado aos visitantes diversas bebidas aromatizadas, tendo por base de água da torneira.

"Enquanto disfrutam das propriedades hidratantes e refrescantes da água distribuída no Funchal, os visitantes poderão visitar a exposição, onde é dado a conhecer alguns dos investimentos realizados pelo Município para combater as perdas de água", explica nota à imprensa.

Os visitantes da Semana do Ambiente têm ainda oportunidade de conhecer algumas actividades desenvolvidas pelas Águas do Funchal, através da visita a dois dos veículos do Departamento, nomeadamente a viatura de detecção de fugas não visíveis e a viatura combinada de desobstrução de colectores de águas residuais.

Os mais jovens terão oportunidade de jogar alguns jogos educativos, relacionados com a temática da qualidade da água ou ouvir um conto com Sofia Maul, neta de Günther Maul, famoso taxidermista e antigo director do Museu de História Natural do Funchal.