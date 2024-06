124 melhores alunos de 24 escolas da Região disputam final do AgenteX

Santana acolhe na próxima sexta-feira, 7 de Junho, a grande final da 18.ª edição do AgenteX - Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática.

Esta edição contou com 1137 alunos participantes, de todas as escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da Madeira e do Porto Santo e, para esta final foram apurados os 124 melhores alunos, de 24 escolas da Região.

A preparação da final é uma organização conjunta do grupo de Matemática da escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral e dos coordenadores do projecto.

Da parte da manhã, os alunos realizam uma prova escrita, na escola de Santana. De tarde, os alunos finalistas e professores visitam o Parque Temático da Madeira, onde aguardarão pela entrega de prémios e sessão de encerramento, que se realiza pelas 15 horas.

A cerimónia de encerramento e entrega de prémios contará com a presença do secretário regional de Educação e do presidente da Câmara Municipal de Santana, bem como dos representantes das entidades que apoiam o projeto.

Os grandes vencedores recebem um cheque no valor de 250 euros, oferta do Banco Santander, os segundos classificados recebem bilhetes para observar a vida marítima, oferta da VMT Madeira e os terceiros classificados recebem viagens para Porto Santo, oferta da Porto Santo Line. Todos os finalistas recebem ainda uma entrada no Aquaparque de Santa Cruz e uma t-shirt alusiva à iniciativa.