Rubina Leal defende programa europeu para garantir mais e melhor mobilidade na Região

A candidata da AD - Aliança Democrática pela Madeira, Rubina leal, defendeu este sábado, 1 de Junho, a criação de um programa europeu para os transportes da Região, de forma a garantir mais e melhor mobilidade.

"Aquilo que nós pretendemos é que, à semelhança do que actualmente existe no POSEI Agricultura – e que tem sido um sucesso para a Agricultara e para os nossos Agricultores – seja criado, também, a nível europeu, um POSEI Transportes que vá ao encontro das necessidades e dos custos que derivam de vivermos numa Região Insular e Ultraperiférica”, explicou.

Rubina Leal fez questão de sublinhar a importância da União Europeia garantir este novo Instrumento de Apoio, transversal à mobilidade terrestre, aérea e marítima – tanto na perspectiva do transporte de pessoas quanto de mercadorias – não só como base essencial para que se possam ultrapassar as dificuldades decorrentes da insularidade mas, também, como incentivo e ajuda para que a Região possa efectivamente cumprir as metas europeias no campo da sustentabilidade ambiental.

“Nós temos de ter soluções para que se possam compensar os constrangimentos associados aos custos de insularidade e ao facto de vivermos em regiões ultraperiféricas que bem precisam de ser acauteladas em tudo aquilo que tem a ver com a mobilidade”, vincou a candidata, sublinhando que, também neste sector, é importante que, do ponto de vista europeu, se tenham em linha de conta "as especificidades próprias das regiões que integram a Europa e, nessa medida, as melhores estratégias para salvaguardar o interesse dos cidadãos que nelas residem, bem como os projectos de desenvolvimento e crescimento económico, social e ambiental, dessas mesmas Regiões".