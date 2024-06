Escola de Verão da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa com 12 cursos

A Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira (FAH-UMa) promove de 2 a 15 de Julho a 2.ª edição da Escola de Verão, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico.

No total estarão disponíveis 12 cursos, que abrangem as várias áreas disciplinares integrantes das Artes, Humanidades e Psicologia.

Os cursos serão ministrados por docentes da FAH-UMa, com uma duração entre 10 e 20 horas, e proporcionam a oportunidade para toda a comunidade académica e o público em geral adquirirem/consolidarem conhecimentos e competências em áreas como cenografia, literatura russa, serigrafia artística, investigação e analise quantitativa em psicologia, mitologia clássica, gravura calcográfica, entre outras.

As inscrições já estão a decorrer e podem ser efetuadas até 18 de Junho. No site do Centro de Desenvolvimento Académico da UMa pode ser consultada toda a informação sobre cada um dos cursos, desde programa/conteúdos programáticos, objectivos e cronograma.