Centro de Simulação Clínica da Madeira acolheu curso de monitorização hemodinâmica

O Serviço de Saúde da Região promoveu, nos dias 27 e 28 de Maio, um curso de monitorização hemodinâmica, no Centro de Simulação Clínica da Madeira.

A formação, organizada pelo Centro de Formação do SESARAM foi dirigida aos médicos do Serviço Medicina Intensiva e Anestesiologia e contou com cerca de 20 participantes.

"Aprofundar os conhecimentos sobre circulação, monitorização, e abordagem da instabilidade hemodinâmica em diferentes tipos de doença crítica, foram os principais objectivos deste curso", conforme referiu o SESARAM.

A formação foi coordenada por Filipe Gonzalez, médico da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, a entidade responsável pela certificação do curso.

A formação tanto dos profissionais do SESARAM como dos profissionais de outras instituições, são novamente uma prioridade, em 2024, para este Serviço Regional.