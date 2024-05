Espectáculo Cultural Solidário na Escola Jaime Moniz

O Projecto Solidário: “A Voz do aluno”, da Escola Secundária Jaime Moniz, realiza, no dia 4 de Junho, o III Espetáculo Cultural Solidário com o tema “Onde está a humanidade?”.

Associado a este evento, haverá uma recolha de bens, em que os beneméritos poderão contribuir com tudo aquilo que não lhe faça falta, desde vestuário a alimentos e produtos de higiene, que serão doados às famílias carenciadas dos alunos da ESJM, como também serão entregues à Associação AMI – Porta Amiga (parceira do projeto solidário A Voz do Aluno), aponta a organização.

O ginásio será o ponto de recolha, no dia 3 de Junho, das 8h00 às 18h00, e 4 de Junho das 8h00 às 12h00.

A coordenadora do Projecto, Fernanda Coelho, “apela ao espírito solidário na construção de um mundo melhor”.