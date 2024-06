Ribeira Brava pronta para o Verão

Será erguida no dia 14 de Junho na Praia da Ribeira Brava a bandeira azul referente a nova época balnear, bandeira esta que atesta a qualidade da água no nível de excelência, mas também um conjunto de outros requisitos, como segurança, infra-estruturas de apoio e sensibilização ambiental. O galardão é atribuído pela Fundação para a Educação Ambiental. Este ano a Madeira tem 27 praias, marinas, portos e embarcações distinguidos, quatro delas no Porto Santo.

Apesar de só dentro de cerca de duas semanas ser hasteada esta bandeira ambiental, desde sábado, dia 1 de Junho que a praia mais procurada da Ribeira Brava tem nadadores-salvadores a vigiar as águas.

Este ano, à semelhança de anos anteriores, houve um investimento da autarquia para dotar a praia na frente-mar da vila de melhores condições para quem gosta de dar um mergulho e apanhar sol, sejam adultos ou crianças.

Os trabalhos incidiram sobretudo na recolocação do calhau de pequenas dimensões para facilitar o acesso ao mar, trabalho realizado com recurso a uma máquina. “Para dotar este espaço com as melhores condições, a autarquia vai recuperar os chapéus espalhados no complexo e vai também recuperar alguns passadiços que servem para maior conforto dos banhistas”, dá conta o gabinete do presidente da Câmara Municipal do Funchal, explicando que a não retirada durante os meses de Outubro a Maio “permitiu a que muitas pessoas fizessem praia durante todo o ano”.

A Praia da Ribeira Brava é uma praia inclusiva e como aconteceu nos anos anteriores, os cadeirantes e outras pessoas com pouca mobilidade poderão ter acesso ao mar através da cadeira anfíbia.

O Município destaca a aposta nos cinzeiros de praia, estratégia a pensar nos fumadores, para que possam deixar o espaço limpo, bem como a renovação da presença da biblioteca de praia com livros e uma série de atividades lúdicas para os mais novos.

A contratação de nadadores-salvadores, inclusive para este período que decorre desde o Dia da Criança a 14 de Junho, altura em que a bandeira obriga a ter este serviço de vigilância assegurado foi uma decisão da presidência para que os veraneantes possam desde já desfrutar da praia em maior segurança. Estarão em permanência dois nadadores-salvadores diariamente entre as 100h e as 20 horas, até ao final da época balnear, a 22 de Setembro.

A cerimónia do hastear da Bandeira Azul na Praia da Ribeira Brava, a única do concelho, terá lugar como referido no dia 14. Será pelas 15 horas, na presença do presidente da Câmara, Ricardo Nascimento, devendo também marcar presença um representante do Governo Regional da área do ambiente.