Filipe Sousa critica "triste figura" do PSD na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz lançou duras críticas à postura do PSD na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz, que decorreu na passada segunda-feira. Filipe Sousa, no seu habitual Ponto de Ordem publicado ao domingo, lamenta "a figura triste e a forma vergonhosa como o PSD se voltou a comportar" nesse evento.

O autarca considera que "insistir em ficar sentado perante um hino protocolar e do povo como é o ‘Maria da Fonte’, é próprio daqueles que nasceram e viveram em berço de ouro, que nunca tiveram de lutar por nada. É um comportamento próprio daqueles que, historicamente, inclusive neste concelho, se mantiveram e se mantêm realmente sentados no conforto dos seus gabinetes perante as dificuldades sentidas pela população".

Em Santa Cruz, mantiveram-se sentados durante anos, fazendo uma dívida e deixando que o concelho atingisse um atraso infraestrutural, social, e de afirmação da sua entidade. Filipe Sousa

O presidente da Câmara Municipal critica também a intervenção que foi feita pelos social-democratas, que afirmaram que nada foi feito nesse concelhos nos últimos 11 anos. "E, na sua soberba, nem reconhecem que pela primeira vez, depois de mais de trinta anos de governação PSD, o povo deste concelho ergue-se e levanta-se orgulhoso do que conquistou: solidez financeira, programas sociais, investimento em áreas cruciais como o ambiente, redes de água e saneamento, mobilidade, uma programação social que nos devolveu identidade, atratividade e dinamismo económico", indica.

Filipe Sousa afirma que "esta gente prefere manter-se sentada perante um hino protocolar, popular e patriótico porque realmente não vê, nem nunca viu ou percebeu o povo na sua verdadeira essência, nas suas lutas diárias, na sua força e na sua coragem".