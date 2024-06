Paredão Baile Funk pôs milhares a dançar na Ribeira Brava

Foi mais uma noite de autêntica loucura na Ribeira Brava. Depois da actuação de Diogo Piçarra, a animação esteve a cargo do grupo Café do Teatro que trouxe até à Madeira o Paredão Baile Funk.

Não faltaram as músicas mais tocadas das últimas semanas: 'Cavalinho' e 'Tou na Moda' (Mexe o Bum Bum), que colocaram milhares de pessoas a dançar em frente ao palco colocado em pleno coração da vila da Ribeira Brava.

O DJ Nélio Fabrício também não podia faltar para continuar com a festa pela madrugada.

Hoje volta a animação a cargo do Café do Teatro com os Cromos da Noite.