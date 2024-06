Capotamento deixa condutor encarcerado esta madrugada

Um carro despistou-se esta madrugada na Rua dos Ilhéus, no Funchal, por volta das 4 horas. Na viatura seguia um homem, de 56 anos, que ficou encarcerado no interior do automóvel.

Para o local foram mobilizados 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e quatro veículos.

Depois de desencarcerado, o homem foi socorrido e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.