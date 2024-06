Anjos na Ribeira Brava e João Pedro Pais em Câmara de Lobos

A dupla Anjos é hoje a principal atracção das Festas de São Pedro da Ribeira Brava, organizadas pela Câmara Municipal. Nelson e Sérgio Rosado actuam a partir das 23 horas.

A vinda dos 'irmãos Rosado' acontece numa altura em que acabaram de lançar um novo tema, intitulado 'Quero-te Tanto', que está disponível em todas as plataformas digitais e que vem acompanhado de um 'videoclip' em exclusivo no YouTube.

Esta música fará com certeza parte do alinhamento do concerto deste domingo, que marca o regresso da dupla à Madeira e que está integrado na digressão '2.5'.

'Eterno', 'Ficarei', 'Para Longe', Voa' ou 'Perdoa' são alguns dos 'singles' de sucesso da dupla que, no próximo dia 28 de Dezembro, dará um concerto na MEO Arena, juntando em palco duas bandas sinfónicas: Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana e Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, num conjunto de mais de 150 elementos, naquela que conta ser a maior produção do género feita em território nacional.

A última vez que os Anjos actuaram na Região foi em 2022, na Festa do PSD-Madeira, que decorre habitualmente no Chão da Lagoa.

Antes, actuam João Vinagre, Grupo de Acordeões da Casa do Povo da Ribeira Brava, Grupo de Amigos da Casa do Povo da Serra de Água e Cool Night.

Da parte do Café do Teatro, a animação nocturna estará sob os comandos da dupla Cromos da Noite.

Já na Festas de São Pedro de Câmara de Lobos, a grande atracção é João Pedro Pais. O músico tem concerto agendado para as 23 horas.

'Mentira', 'Ninguém' ou 'Louco por Ti' são alguns dos seus maiores êxitos que certamente levarão o público ao rubro.

A última vez que o conhecido cantor actuou na Madeira foi no ano passado, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, no âmbito do Meo Sons do Mar.

De referir que antes da sua actuação, o público terá a oportunidade de ver Bia Caboz, fadista madeirense que vive no continente e que regressa à sua terra natal numa altura de grande sucesso depois de ter lançado 'Sentir Saudade' com o DJ Kura e 'Fala-me a Verdade' com o rapper Piruka.

As Festas de São Pedro de Câmara de Lobos são organizadas pela autarquia local.

Saiba que outros assuntos que marcam a agenda deste domingo, 30 de Junho:

10h00: Sarau de Verão / Gymnastics Stars 2024, no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo;

11h00: Concerto musical de pop rock, apresentado pelo Grupo Infantojuvenil 'Os Traquinas' oriundos de Lisboa (Carnaxide), no Auditório Maestro João Victor Costa - Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

11h45: JPP realiza acção política, com Élvio Sousa, junto à Igreja do Porto da Cruz;

12h00: PS promove uma conferência de imprensa, com Paulo Cafôfo, junto ao aeroporto da Madeira, na zona das chegadas;

16h15: 35.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally, na Quinta do Furão;

17h00: Cerimónia de entrega de prémios do Cristiano Ronaldo Campus Youth Tournament, no Estádio da Madeira;

19h00: Funchal Jazz 2024, com Maria José Leal, no Auditório do Jardim Municipal;



21h30: Concerto comemorativo do Dia da Região com a Orquestra de Jazz do Funchal e Sofia Almeida, no Parque de Santa Catarina.

Principais acontecimentos registados no dia 30 de Junho, Dia Mundial das Redes Sociais, Dia Internacional dos Asteróides e Dia Internacional do Parlamentarismo:

1097 -- Batalha de Nicea, da I Cruzada.

1487 - É publicado o primeiro livro impresso em Portugal, nas oficinas do judeu Samuel Gacon, em Faro, intitulado em hebraico "Pentateuco", atualmente no Museu Britânico, em Londres.

1574 - Guilherme d'Orange convence a Holanda a abrir os diques para obrigar os espanhóis a levantar o cerco a Leyden.

1686 -- A Royal Society autoriza a publicação do primeiro dos três volumes dos "Principia", de Isaac Newton ("Princípios Matemáticos da Filosofia Natural"), com o patrocínio do astrónomo Edmond Halley. A primeira edição integral seria lançada a 05 de julho de 1687.

1793 -- Inauguração do Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa, com a exibição de "Amore e Riconoscenza". Classificado como imóvel de interesse público em 1928 (8 de setembro de 1928) e Monumento Nacional em 1996 (6 de março de 1996).

1798 -- É criada por Alvará com força de Lei a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica para o Desenho, Gravura e Impressão das Cartas Hidrográficas, Geográficas e Militares.

1805 - Morre, aos 72 anos, magistrado e o intendente-geral da polícia Diogo Inácio de Pina Manique, impulsionador da Casa Pia, em Lisboa.

1878 -- Inauguração da ponte de Viana do Castelo, a primeira ponte rodoferroviária (de dois tabuleiros sobrepostos) construída em Portugal, desenhada no gabinete de Gustave Eiffel.

1906 -- São fixadas as fronteiras territoriais da zona demarcada do Douro.

1913 -- Criação da Faculdade de Ciências Económicas e Políticas, dirigida por Afonso Costa. Em 1918 tomará o nome de Faculdade de Direito de Lisboa.

1930 -- São lançadas as bases da União Nacional, partido único da ditadura do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

1934 - "Noite das facas longas", na Alemanha nazi. Adolf Hitler, Goering e Himmler ordenam a morte dos dirigentes da tropa de choque SA.

1936 - É publicado o romance "E Tudo o Vento Levou", da escritora norte-americana Margaret Mitchell.

1941 -- Holocausto. Tropas romenas, sob a orientação das forças nazis de ocupação, matam 10 mil judeus, nas principais cidades do país.

1942 - Holocausto. O jornal britânico Daily Telegraph começa a publicar o "dossier" que denuncia a morte de um milhão de judeus, até à data, pelas forças nazis, nos países ocupados.

1960 - É proclamada a independência do Congo Belga, depois Zaire, atualmente República Democrática do Congo.

1961 - Guerra Colonial. É emitido o primeiro comunicado oficial das Forças Armadas portuguesas, anunciando a morte de 50 militares desde o início da guerra, em Angola, a 04 de fevereiro.

1969 -- A Nigéria impede a realização dos voos da Cruz Vermelha que garantem a entrega de alimentos no Biafra, onde a fome atinge quatro milhões de pessoas.

1976 -- O Decreto-Lei 502/76 institui a EDP, Empresa Pública, que integra a antiga Companhia Portuguesa de Electricidade e toda a rede nacional de energia.

1978 - A Assembleia-Geral da ONU decide substituir a Conferência de Desarmamento de Genebra por um corpo mais amplo de negociação.

1986 - Começam, em Pequim, China, as conversações luso-chinesas sobre o futuro de Macau.

1987 - O Soviete Supremo aprova a proposta de reforma de Mikhail Gorbachov, que estabelece nova gestão económica e a primeira legislação da URSS sobre os direitos humanos.

1988 -- É criado o domínio.pt.

1991 - Portugal sagra-se bicampeão do mundo de futebol de sub-20, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde vence na final o Brasil por 3 a 2.

- Em Moçambique, são instituídas a liberdade de imprensa, de reunião e manifestação. É dissolvida a polícia política e a atividade económica é aberta à iniciativa privada.

1992 - Os 29 países da NATO e do ex-Pacto de Varsóvia concluem, em Viena, o acordo sobre a limitação de efetivos dos exércitos.

1993 -- É desactivada a Estação de Telemedidas da República Francesa, Base Francesa, instalada na ilha das Flores, Açores, há mais de 26 anos. Cerca de 40 trabalhadores portugueses ficam oficialmente no desemprego, mas muitos outros perdem o trabalho naquele dia, sobretudo mulheres que trabalhavam nas 25 casas do "bairro dos franceses".

1998 - As primeiras eleições autárquicas em Moçambique dão a vitória à Frelimo.

1999 -- Viagem inaugural do primeiro comboio pendular "Alfa Pendular" entre Porto e Lisboa.

2003 - Portugal é eleito em Paris, França, para o Conselho Executivo da Unesco e para a vice-presidência da Comissão Oceanográfica Internacional.

2004 - Euro 2004. A seleção portuguesa de futebol qualifica-se para a final do Campeonato da Europa, com a vitória sobre a Holanda por 2-1.

2005 - Espanha é o quarto país do mundo a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2007 - Eleições legislativas em Timor-Leste dão a vitória à Fretilin, de Mari Alkatiri, com 29 por cento dos votos, seguida do CNRT, de Xanana Gusmão, com 24 por cento. Os resultados oficiais são anunciados a 05 de julho.

- O Aravind Eye Care System, da Índia, vence o primeiro Prémio de Visão António Champalimaud, o maior prémio mundial no setor da oftalmologia e combate à cegueira

- A atleta Vanessa Fernandes sagra-se campeã da Europa de triatlo pela quarta vez consecutiva, reforçando o seu estatuto de estrela mundial desta disciplina olímpica, em Copenhaga.

2008 - O Sistema de Mediação Laboral, que pretende resolver conflitos entre trabalhadores e empregadores sem recurso ao tribunal e a funcionar já em dez dos 18 distritos, é alargado a todo o Continente.

- O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decide não levar a julgamento o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, no processo "Apito Dourado" relativo ao jogo FC Porto-Estrela da época 2003/04, conhecido como o "Caso da Fruta". Este caso é um dos que sustentou a perda de seis pontos do FC Porto e a suspensão do seu presidente, por decisão da justiça desportiva.

2009 -- Um Airbus 310-300, da Air Yemenia, cai no Oceano Indico com 153 pessoas a bordo (66 dos quais franceses), quando voava de Saná para as Ilhas Comoras.

- Morre, com 68 anos, Pina Bausch, coreógrafa e bailarina alemã, expoente da dança contemporânea, coreógrafa-chefe do teatro de dança de Wuppertal desde 1973.

2010 - O jornal gratuito "Global Notícias" sai pela última vez.

2011 - O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho anuncia a criação de um imposto especial que visa o corte de 50% do subsídio de Natal acima do salário mínimo nacional.

- A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura atribui a classificação de Reserva Mundial da Biosfera ao arquipélago das Berlengas, a quinta no país, depois das ilhas do Corvo, Flores e Graciosa (Açores) e do Paul do Boquilobo (na bacia hidrográfica do Tejo).

- A China inaugura a maior linha ferroviária de alta velocidade do mundo, entre Pequim e Xangai.

2012 - O conjunto de fortificações de Elvas, cuja fundação remonta ao reinado de D. Sancho II, é o maior do mundo na tipologia de fortificações abaluartadas terrestres, possuindo um perímetro de oito a dez quilómetros e uma área de 300 hectares, é classificado como Património Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

- Mohamed Morsi, 60 anos, torna-se o quinto Presidente da República do Egito. É o primeiro chefe de Estado egípcio eleito em eleições livres, e ainda o primeiro militante islamita e o primeiro civil a dirigir ao país.

- Morre, aos 96 anos, Yitzhak Shamir nascido Yitz?ak Jazernicki, antigo primeiro-ministro israelita entre 1983 e 1984 e entre 1986 e 1992.

2013 -- O Presidente russo, Vladimir Putin, promulga duas leis controversas, uma que pune qualquer ato de "propaganda" homossexual perante menores e outra contra as "ofensas aos sentimentos religiosos dos crentes".

- Milhares de manifestantes exigem, na praça Tahrir, no Cairo, a demissão do Presidente do Egito, Mohamed Morsi, acusado de não conseguir governar o país e de apenas servir os interesses da Irmandade Muçulmana, de onde provém.

- O canoísta júnior Diogo Lopes sagra-se campeão da Europa no olímpico K1 200 metros, na primeira medalha de Portugal nos Europeus que decorrem em Poznan, Polónia.

- A Espanha sagra-se, pela segunda vez na sua história, campeã europeia de basquetebol feminino, ao bater na final a anfitriã França por 70-69, em Orchies.

2014 - 800.000 pessoas votam a favor de maiores liberdades democráticas num referendo não oficial organizado pelo movimento pró democrata Occupy Central (criado em 2013) sobre a reforma eleitoral em Hong Kong.

-- Morre, aos 84 anos, Paul Mazursky, ator, escritor e realizador norte-americano cinco vezes nomeado para os Óscares, autor de "Bob e Carole e Ted e Alice" ou "Um vagabundo na alta-roda".

2015 - Os ministros das Finanças da zona euro reúnem-se através de teleconferência e rejeitam uma extensão do programa de assistência à Grécia, que termina à meia-noite.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto-lei do Governo que altera o estatuto do gestor público, para evitar "risco de paralisia" da Caixa Geral de Depósitos, e deixa avisos sobre os salários no banco público.

- João Sousa é o primeiro português da história do ténis a atingir a terceira ronda de Wimbledon, em Londres, Reino Unido.

2017 - O parlamento alemão aprova um diploma que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

- Morre, aos 89 anos, a francesa Simone Veil, antiga ministra, autora da lei de legalização da interrupção voluntária da gravidez em França e primeira presidente do Parlamento Europeu.

2019 - Donald Trump é o primeiro Presidente dos Estados Unidos a entrar em solo da Coreia do Norte, ao cruzar a pé a fronteira e cumprimentar o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

2020 - Os deputados aprovam uma proposta do PCP que prevê o reforço da contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, através da abertura de concurso no prazo de três dias.

- O Tribunal da Relação de Coimbra decide que o presidente da Câmara de Pedrógão Grande não vai a julgamento no processo sobre as responsabilidades no grande incêndio de 2017, ao dar provimento aos recursos de Valdemar Alves e do Ministério Público.

- O Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da China ratifica a controversa lei de segurança de Hong Kong e que penas de prisão perpétua estão ainda em cima da mesa.

- A Airbus anuncia a supressão de 'cerca de 15.000 postos' de trabalho o que corresponde a 11% dos efetivos, em todo o mundo até ao verão de 2021, sem excluir despedimentos, para "redimensionar a sua atividade na aviação comercial".

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, desautoriza o ministro das Infraestruturas e revoga o despacho da véspera que apontava os concelhos do Montijo e Alcochete como localizações para o novo aeroporto de Lisboa. E reafirma que quer uma negociação e consenso com a oposição sobre esta matéria. Pedro Nuno Santos assume "erros de comunicação" com o Governo nas decisões que envolveram o futuro aeroporto da região de Lisboa, afirmando que "obviamente" se mantém em funções.

Este é o centésimo octogésimo segundo dia do ano. Faltam 184 dias para o termo de 2024.

