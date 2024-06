500 multas em 2 anos e meio é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Polícia diz que os números das acções no Areeiro são um “sinal claro da atenção e cuidado” que tem dedicado a esta matéria, refutando as críticas de quem a acusa de “inércia”. Congestionamento será amenizado com “acção concertada da PSP” com o Governo.

Nota ainda para o Grupo Sousa que reforça operação nos Açores com a aquisição de navio.

Alunos sub23 do continente também vão ter passe grátis na Madeira é outros dos destaques da edição deste domingo.

Mais: Revolução nos transportes públicos começa amanhã na Região.

Em Cantinho de Portugal no coração de Frankfurt, saiba que na Tasquinha da Jacinta, muitos portugueses vão acompanhar o jogo dos ‘oitavos’ de amanhã frente à Eslovénia.

Já em pulso artístico com alma digital, damos a conhecer Mariana Xavier que faz parte da ‘Geração do Futuro’.

