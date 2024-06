Próxima conferência CIE-UMa destaca papel das cidades pequenas no desenvolvimento na Europa actual

'O Papel das Cidades Pequenas no Desenvolvimento Sustentável na Europa Actual' será o tema da terceira sessão do Ciclo de Conferências do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), a realizar no próximo dia 13 de Junho, a partir das 14h30, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

Esta conferência insere-se no âmbito da linha de investigação de Desenvolvimento Comunitário do CIE-UMa e será proferida por Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão. A moderação vai estar a cargo de Liliana Rodrigues, Professora Associada com Agregação, da Faculdade Ciências Sociais da UMa e responsável por esta linha de investigação.

"Procuraremos discutir o grande desafio da Europa que assenta na capacidade de fazer perceber à dimensão regional a sua integração europeia. Temos ainda por objectivo reflectir sobre as assimetrias regionais e perceber como podemos tirar partido do próximo programa financeiro europeu para o desenvolvimento regional, de forma a potenciar zonas que não são demograficamente elevadas e que ainda têm índices de desenvolvimento que ficam aquém ao nível das infraestruturas rentáveis e sustentáveis, do emprego e da qualificação, da transformação e adaptação da educação à era digital, e da construção de uma identidade europeia", indica nota à imprensa.

"Compreender o papel que as cidades mais pequenas desempenham no desenvolvimento e coesão territoriais, nomeadamente no que diz respeito às questões da pobreza, da inclusão e da reinserção social, será crucial para o futuro das regiões europeias", acrescenta.

A participação é aberta ao público em geral, mas requer pré-inscrição, até 12 de Junho, através da submissão do formulário disponível em https://cie.uma.pt