França acolheu a 30.ª edição da Festa da Madeira

A 30.ª edição da Festa da Madeira teve lugar ontem, domingo, nos arredores de Paris, mais concretamente em Ormesson-sur-Marne.

Esta histórica iniciativa de promoção de Portugal e da Região Autónoma da Madeira é organizada pela Associação Flores da Madeira com a colaboração do Município de Ormesson.

O evento decorreu no Parque do Morbras e voltou a acolher cerca de 12.000 pessoas onde não faltaram as tradicionais barracas de comes e bebes, com a gastronomia tradicional madeirense em destaque.

A presidir a Associação Flores da Madeira está Leonel Gouveia que, juntamente com todos os seus colaboradores e com muito trabalho, vêm realizando este evento que é também um veículo da divulgação da nossa língua e cultura e na afirmação da comunidade portuguesa residente na região de Paris.

O arraial contou com a presença de vários artistas e da Madeira contou com actuação de Márcio Amaro.

Este evento é um dos maiores que se organiza na comunidade portuguesa em França.