Simpósio vai debater Desenvolvimento Humano e Fadiga por Compaixão

'Do desenvolvimento humano aos olhares sobre Fadiga por Compaixão' é o tema da edição deste ano do simpósio 'Nascer, Crescer e ser Feliz', promovido pela Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira. O evento acontece no próximo sábado, dia 1 de Junho, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, entre as 9h e as 17 horas.

Esta edição ganha um carácter internacional com a participação de Janaína Fabri, Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. "Durante o encontro, especialistas das áreas da saúde, educação, psicologia e serviço social irão debater temáticas que vão desde a afetividade, a complexidade de género, e o cuidar em cuidados intensivos neonatais e pediátricos, culminando com uma apresentação sobre a Fadiga por compaixão, onde se antecipa um momento de partilha e reflexão sobre esta temática nos diferentes contextos", indica nota à imprensa.

As inscrições para participação devem ser efectuadas até ao dia 30 de Maio, através do preenchimento e submissão do formulário disponível para o efeito.