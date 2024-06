Desenvolvimento das Tecnologias de Informação em Erasmus

A DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira - deu início ao processo de internacionalização da entidade através da participação no Programa Erasmus+.

Com a aprovação de uma candidatura no Sector Educação de Adultos, válida até 2027, a DTIM passa a integrar a rede europeia de organizações acreditadas pelo Programa Erasmus+.

O plano de desenvolvimento europeu a ser desenvolvido tem como objectivos primordiais: promover a inclusão, a diversidade e a transformação digital; sensibilizar para as temáticas do ambiente e as alterações climáticas, incentivando a práticas de sustentabilidade; reforçar a dimensão europeia do ensino e da aprendizagem; promover a participação na vida democrática, bem como os valores comuns e a participação cívica.

Este plano de desenvolvimento europeu contempla a mobilidade de elemento da equipa da DTIM, bem como de formandos (aprendentes adultos) em atividades de aprendizagem e viabiliza ainda a participação de "experts" europeus na dinamização de atividades a serem promovidas pela DTIM, na Região Autónoma da Madeira.

Com o objetivo de melhor preparar o projeto de internacionalização qua agora se inicia, decorreu, entre os dias 27 e 29 de maio, a primeira participação da DTIM na Atividade de Cooperação Transnacional Erasmus+ "How to Involve Learners in KA1 Projects?”, que decorreu em Bergish Gladbach, na Alemanha, e contou com a presença de cerca de 60 participantes, de 20 nacionalidades. A presença portuguesa, com custos suportados por pelas Agências Erasmus+ de Portugal e Alemanha , foi assegurada por três elementos, um do Continente e dois da DTIM.