Bom dia. Para já está a ser uma manhã tranquila no trânsito nas estradas da Madeira. As imagens das câmeras de video-vigilância não deixam enganar, a menos que haja alguma avaria ou acidente, tudo irá decorrer com relativa calmaria.

Não é de descurar algum congestionamento nas zonas habituais, nomeadamente na Via Rápida, mas para já tudo corre sobre rodas.