Problema no selector das velocidades atrasou Miguel Oliveira em Itália

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) revelou ter tido um problema com o patim das velocidades que o atrasou no Grande Prémio de Itália de MotoGP, sétima prova da temporada, que terminou hoje no 14.º lugar.

O piloto luso, que partiu da 11.ª posição, cortou a meta a 23,292 segundos de Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o compatriota Enea Bastianini (Ducati) por 0,799 segundos, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) na terceira posição, a 0,924 segundos do vencedor.

"Foi uma corrida longa. Estava com um bom ritmo no final, muito constante. A quatro voltas do final, aproximei-me do Raúl [Fernández] e, quando ia ultrapassá-lo, fiquei preso na quinta velocidade", explicou.

Miguel Oliveira acabou por não conseguir ultrapassar o colega de equipa, perdendo mesmo uma posição para o italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

"Não sei se foi um problema na caixa de velocidades ou, o que é mais provável, no seletor, porque não voltou a acontecer", frisou o piloto natural de Almada.

Oliveira adiantou ainda que, durante a corrida, enfrentou "mais ou menos os mesmos problemas que tinha tido ao longo do fim de semana", sobretudo dificuldade em fazer "as curvas rápidas" e com a inclinação.

"Estou desiludido, a equipa tentou dar-me uma solução, mas não encontrámos a melhor resposta. Hoje, sofremos um bocado. Espero poder trabalhar para resolver estes problemas amanhã [segunda-feira]", frisou o português.

Esta segunda-feira, disputa-se um dia de testes em Mugello.

Com os resultados deste domingo, Miguel Oliveira baixou ao 15.º lugar do campeonato, com 31 pontos.