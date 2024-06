Festival do Atlântico para fazer crescer turismo de Junho

“O Festival do Atlântico é muito mais do que o fogo-de-artifício que rasga os céus de cor durante todos os sábados do mês de Junho. O festival proporciona, durante um mês, toda uma série de atividades culturais, que têm na rua o seu palco principal, sendo de realçar os espectáculos piromusicais de abertura e encerramento, o Concurso Internacional de Fogo-de-artifício da Madeira, os Espectáculos Multimédia, os Espectáculos Circenses, os Sunsets de Verão, a Semana Regional das Artes e a Feira do Pão do Lyons Clube do Funchal.” Este é hoje a roupagem do Festival do Atlântico, tal como é apresentado pelo Governo Regional na página visitmadeira.com.

Sendo mais do que os espectáculos piromusicais, o Festival tem nestes a sua âncora.

Associar fogo-de-artifício a música e fazer espectáculos capazes de se tornarem num cartaz turístico que colmatasse uma lacuna na programação de eventos, na Madeira, foi o grande objectivo da criação do Festival Pirotécnico, em 2002.

A ideia foi do então secretário regional do Turismo, João Carlos Abreu, sendo director regional do Turismo, Bruno Pereira, hoje vice-presidente da CMF.

O ‘novo’ evento foi anunciado um ano antes, em Maio de 2001. Nessa altura, João Carlos Abreu explicava que o Festival vinha ao encontro dos anseios da hotelaria madeirense, por Junho ser tradicionalmente um mês de fraca animação turística e com menos clientes.

Na altura, o DIÁRIO explicava o que era pretendido: “O festival pirotécnico será complementado com vários espectáculos musicais, exposições e outras iniciativas. O objectivo é elaborar um programa que preencha o tempo dos visitantes de uma maneira ‘agradável e atraente’, sublinhou João Carlos Abreu.”

Como previsto, o Festival Piromusical arrancou em 2002 e rapidamente se impôs no calendário de animação turística da Região. Em 2006 (29 de Maio), uma pequena notícia do DIÁRIO testemunhava isso mesmo: ‘Festival do Atlântico desperta agentes’. Era contado que diversos operadores e agentes de viagens portugueses haviam lançado no mercado nacional programas especiais para os fins-de-semana de Junho na Madeira, proporcionando aos clientes assistir aos espectáculos musicais e piromusicais integrados no Festival do Atlântico.

Hoje o Festival afirmou-se e já ninguém questiona a sua realização.

A edição deste ano decorre de 31 de Maio até 23 de Junho, com uma vasta programação.

Os espectáculos piromusicais foram agendados para os dias 1 de Junho, já realizado e protagonizado pela empresa de Itália a Fireworks Lieto, que apresentou o tema ‘The Cycle of Life…’. No dia 8, próximo sábado, acontece o segundo espectáculo piromusical no Funchal. Estará a cargo da empresa de França Feerie SAS, com o tema ‘Electro Swing’. No dia 15, outro espectáculo estará à responsabilidade da empresa Fully Fused Fireworks, de Inglaterra, com o tema ‘Decades’. O encerramento será no dia 22, com um epectáculo da bem conhecida, pelos madeirenses, empresa portuguesa Macedo’s Pirotecnia, que vai apresentar-se com o tema ‘Quimera’.

O Festival, ainda no campo da pirotecnia, inclui outros dois espectáculos. O primeiro, a cargo da empresa portuguesa Macedo’s Pirotecnia, será em Machico, no dia 7 de Junho, próxima sexta-feira. Tem como tema ‘Fogo da Purificação’ e está integrado no Mercado Quinhentista. O segundo será no Porto Santo, também numa sexta-feira, dia 21 de Junho, igualmente a cargo da Macedo’s Pirotecnia, com o tema ‘Quimera’.