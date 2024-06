'APEL sem Limites' festeja 20 edições no Porto Santo

A 20.ª edição do evento ‘Apel sem Limites’ arranca esta segunda-feira e assume uma dimensão especial, pelo simples facto da edição deste ano ter como palco a ilha do Porto Santo.

Organizado desde a primeira hora pela Escola da APEL, Associação Promotora do Ensino Livre, este evento volta a marcar uma jornada de sucesso e dedicação à educação e ao desenvolvimento dos alunos deste estabelecimento de ensino.

Com um total de 25 equipes participantes, compreendendo mais de 150 alunos, além do apoio de duas dezenas de professores e organizadores dedicados, o 'APEL sem Limites' é um testemunho do compromisso da comunidade educacional em proporcionar experiências enriquecedoras e inesquecíveis aos jovens.

De referir que esta iniciativa é um acontecimento anual que atrai estudantes, professores e simpatizantes da escola, proporcionando momentos de interacção, aprendizagem e diversão únicos.

Os participantes terão a oportunidade de se envolver em actividades náuticas empolgantes, explorar os encantos da areia em jogos recreativos, e mergulhar em aventuras de descoberta pela Vila Baleira, através de atividades de orientação e peddy paper.

Imagem de uma das edições anteriores que teve lugar na Escola da APEL. Foto Arquivo

"A realização deste nosso sonho não seria possível sem o generoso apoio dos nossos patrocinadores. A Escola da APEL gostaria de expressar profunda gratidão à Porto Santo Line, Sementes Auspiciosas, Diverfogo, BCopi, Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira, Clube Aventura da Madeira e à Câmara Municipal do Funchal", fez questão de salientar a organização.

“A Organização do APEL 100 Limites Porto Santo estende seu caloroso agradecimento a todos os participantes e alunos pelo interesse e entusiasmo em tornar esta celebração possível. Juntos, moldamos o futuro da educação com sucesso, compromisso e paixão”, pode ler-se ainda no comunicado enviado à redação do DIÁRIO.