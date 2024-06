Von der Leyen estima 500 mil ME necessários para defesa na próxima década

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estimou hoje em 500 mil milhões de euros as necessidades de defesa na União Europeia (UE) para a próxima década, deixando porém em aberto como seria feito tal financiamento.

A estimativa foi apresentada aos chefes de Governo e de Estado da UE que hoje se reúnem em Bruxelas num debate sobre a segurança e defesa europeia nos próximos anos, tendo então Von der Leyen indicado que "seriam necessários 500 mil milhões euros para a área da defesa na próxima década", segundo altos funcionários europeus ouvidos pela agência Lusa.

"A questão é que não se sabe como financiar isto", acrescentaram as mesmas fontes, familiarizadas com a discussão.

Perante um menor volume de investimento em defesa em comparação com países como Rússia e China, Ursula von der Leyen estimou ainda um défice de 400 mil milhões de euros a preços atuais, se não houver mais verbas para este setor.

Nesta discussão sobre segurança e defesa no Conselho Europeu, a presidente da Comissão Europeia (que pretende um segundo mandato à frente da instituição) adiantou que, no atual Quadro Financeiro Plurianual até 2027, só estão previstos cerca de 11,5 mil milhões euros para atividades de defesa, aos quais acrescem 11 mil milhões respeitantes ao Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e outros fundos para a indústria de defesa, de acordo com as mesmas fontes.

Outras fontes ouvidas pela Lusa indicaram que, por exemplo, os alemães não queriam apontar números concretos nesta discussão, existindo assim duas visões na UE sobre esta matéria: de que a Europa não pode continuar no ponto em que estava aquando da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e que é necessário melhorar as capacidades industriais.