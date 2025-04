Sporting vence Rio Ave e fica mais perto da final da Taça

O Sporting venceu hoje o Rio Ave por 2-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, com os 'leões' a ficarem em boa posição para chegarem à final no estádio Nacional, no Jamor.

Em Alvalade, os 'leões' marcaram por intermédio do moçambicano Geny Catamo, aos 12 minutos, e ampliaram a vantagem com um tento do sueco Gyökeres, aos 45+1, de penálti.

O jogo da segunda mão, ainda em data a definir, vai ser disputado no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, casa emprestada da formação vila-condense até ao final da época.

A outra meia-final opõe o Tirsense ao Benfica, com a primeira mão agendada para 09 de abril, pelas 20:45, no estádio Cidade de Barcelos, estando a final agendada para o dia 25 de maio.