GNR reforçada com mais um meio naval

A Guarda Nacional Republicana vai contar dentro em breve com mais uma embarcação para o controlo costeiro, passando de três para quatro os meios navais desta força militar para intervir na orla costeira da Madeira e do Porto Santo, revelou o tenente-coronel Marco Nunes, do Comando Territorial da Madeira da GNR, esta manhã, durante a cerimónia de comemoração dos 15 anos do Comando. A par disto, quer reforçar a componente tecnológica com aeronaves não tripuladas e actualização de sistemas, bem como apostar na formação.

Foi um discurso de reconhecimento do contributo dos militares e do caminho já percorrido, mas também de balizamento do que está por vir, o realizado por Marco Nunes perante os homens e mulheres dos destacamentos e as entidades oficiais que marcaram presença na cerimónia que junto ao Comando no Funchal assinalou oficialmente o aniversário comemorado ontem. “Apesar da conjuntura difícil do país no ano transacto, conseguimos caminhar para a prossecução de grande parte dos objectivos”, disse o comandante. “Demos passos sólidos na prossecução da visão que estabeleci aquando da minha tomada de posse em Janeiro de 2023, para sermos uma unidade cada vez mais moderna, especializada, centrada nas pessoas e um parceiro de excelência das entidades regionais para a prossecução das missões que nos estão atribuídas”.

Em jeito de balanço, Marco Nunes referiu a valorização profissional dos militares, a informatização de todas as patrulhas, as obras de melhoramento nos diversos quartéis e a operacionalidade da frota automóvel e naval. “Apesar da perda de alguns efectivos para outras especialidades e dos militares que passaram à situação de reserva, temos um quadro orgânico geral a rondar os 85% do total do efectivo previsto e conseguimos ter todos os nossos binómios cinotécnicos devidamente certificados na detecção de produtos estupefacientes, armas e papel-moeda, bem como na busca e salvamento”, acrescentou. A GNR tem actualmente 230 efectivos no Comando Territorial da Madeira.

Além do já referido na abertura deste texto, o tenente-coronel quer também formar mais militares nas várias especialidades e actualizar os conhecimentos dos militares já formados e especializados. Para breve está a assinatura de um protocolo com o Município do Porto Moniz no âmbito da Protecção e Socorro e Protecção da Natureza e do Ambiente, revelou.

Este ano a GNR já celebrou um protocolo com a Ponta do Sol, já tinha firmado antes com o Governo Regional e com os municípios de Machico e Santa Cruz. Neste campo, o responsável pelo Comando na Madeira lembra o contributo dado por esta força por ocasião dos incêndios na Calheta e no Porto Moniz, a GNR e o contributo já este ano. Uma equipa de busca e resgate de estruturas colapsadas da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro possibilitou a normalização do abastecimento de água potável no município do Porto Moniz e outra mitigou os riscos numa encosta, na Ponta do Sol.

O tenente-coronel Marco Nunes lembra que aguarda a conclusão das obras das novas instalações da Marina do Funchal que irá contribuir para um melhor controlo da entrada de embarcações e respectivas tripulações naquele local.

Na presença do comandante-geral da GNR, Rui Alberto Ribeiro Veloso, que veio à Madeira para a celebração, deixou o compromisso de continuar a trabalhar para aproximar esta força à população e contribuir para que as forças da GNR na Madeira sejam “cada vez mais capacitadas e qualificadas por forma a reforçar a consideração e a confiança da população”, finalizou.