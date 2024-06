Descentralização do serviço de reembolsos com horário alargado a partir de 2 de Julho

O horário de funcionamento do serviço de descentralização dos postos de reembolso das despesas de saúde será alargado a partir do próximo dia 2 de Julho, anunciou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

A medida "irá abranger os concelhos da Região com maior afluência de utentes, e consequente reforço do horário de atendimento, nomeadamente Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Machico e Santa Cruz", indica uma nota remetida às redacções.

“Os utentes podem agora beneficiar de um horário mais alargado, que passará a compreender o período da manhã e da tarde, para a entrega das suas despesas de saúde para efeitos de reembolso”, salienta o presidente do IASAÚDE,

Bruno Freitas diz ainda que o alargamento irá conceder uma “maior flexibilidade no que diz respeito à deslocação ao serviço, bem como a prestação de um serviço mais abrangente e com maior proximidade”.

O IASAÚDE, IP-RAM recomenda ainda a marcação para a entrega das despesas de saúde através do site institucional www.iasaude.pt ou através do contacto telefónico 291 212 370.