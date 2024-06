Ana Sousa esclarece que o que está em risco é a carreira de técnico auxiliar de apoio domiciliário

O gabinete da secretária regional de Inclusão, Juventude e Trabalho reagiu às afirmações do Juntos Pelo Povo. O JPP afirmou, hoje, que "o Governo Regional continua a lançar o medo na população, hoje em particular nas ajudantes domiciliárias, ao noticiar que estas profissionais têm o complemento em risco com a não aprovação do orçamento regional". O secretaria esclarece que Ana Sousa nunca afirmou o que o JPP diz.

Em risco está, conforme disse a secretária regional, "a criação da carreira de Técnico Auxiliar de Apoio Domiciliário, uma proposta que depende da aprovação do Orçamento Regional".