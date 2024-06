A direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) confirmou, hoje, o agendamento de uma greve dos Educadores de Infância para o próximo dia 2 de Julho (terça-feira).

Conforme noticiou o Diário, o sindicato já havia manifestado a intenção de realizar um protesto abrangendo todos os docentes dos estabelecimentos públicos colocados no grupo de recrutamento 100 (educadores de infância), independentemente de estarem a exercer funções noutros grupos de recrutamento, com incidência em todo o serviço, entre as zero e as vinte e quatro horas.

"Como consta do pré-aviso desta greve, a mesma fundamenta-se na recusa da Secretaria Regional da Educação em definir, para as crianças da creche e educação pré-escolar, um calendário escolar respeitador da prática pedagógica", sustenta o SPM em comunicado de imprensa.

O Sindicato acrescenta que, dado não estarem em causa “serviços que se destinem à satisfação de necessidades sociais impreteríveis” , não apresenta definição de serviços mínimos.