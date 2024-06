Defesa central Johnstone Omurwa é a nona saída do plantel do Estrela da Amadora

O defesa central queniano Johnstone Omurwa é a nona saída do plantel do Estrela da Amadora para a temporada 2024/25, anunciou hoje o clube que milita na I Liga portuguesa de futebol, nas redes sociais.

Com 25 encontros realizados nas duas temporadas em que representou os 'tricolores', o internacional pelo Quénia vê terminado o seu contrato, após uma época que passou por problemas pessoais, que impediram a sua utilização a partir de fevereiro.

Antes, Johnstone Omurwa, de 25 anos, apenas tinha jogado no seu país, por Wazito FC e Mathare United, somando até agora 19 encontros disputados pela seleção africana.

Os guarda-redes António Filipe e Dida e os defesas Hevertton Santos, Pedro Mendes e João Reis já tinham saído do clube em final de contrato, para além do central Kialonda Gaspar, transferido para os italianos do Lecce, do extremo Luan Farias, que vai jogar no Benfica B, e ainda do avançado Ronaldo Tavares, cedido aos sul-coreanos do FC Seoul.

Por outro lado, os amadorenses apresentaram quatro reforços: o guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, da Sérvia), o centrocampista Paulo Moreira (ex-Varzim) e ainda os avançados Tiago Ferreira (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, do Brasil).

O Estrela da Amadora prepara-se para disputar a I Liga pela segunda época seguida, ao terminar 2023/24 no 14.º posto, com 33 pontos, um acima do play-off, agora sob o comando de Filipe Martins, que rendeu o treinador Sérgio Vieira no cargo.