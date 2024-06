‘Loucos’ por Matias Damásio

O cantor angolano Matias Damásio é a grande atracção desta noite das Festas de São Pedro de Câmara de Lobos.

Os madeirenses estão ‘Loucos’ com sua actuação, que está a ser bastante aplaudida, num concerto onde está a interpretar temas de grande sucesso e que motivou a ida de muitos até àquele evento organizado pela autarquia local.

As festas de hoje foram igualmente abrilhantadas pela actuação de Roni de Melo. Realizou-se ainda a missa e a procissão de São Pedro.

Amanhã, o cabeça-de-cartaz é João Pedro Pais. O cantor nacional tem concerto agendado para as 23 horas. ‘Mentira’, ‘Ninguém’ ou ‘Louco por Ti’ são alguns dos seus grandes êxitos que, com certeza, levarão o público ao rubro.

Antes da sua actuação, o público terá a oportunidade de ver Bia Caboz, fadista madeirense que vive no continente e que regressa à sua terra natal numa altura de grande sucesso depois de ter lançado ‘Sentir Saudade' com o DJ Kura e ‘Fala-me a Verdade’ com o rapper Piruka.

Neste dia, realiza-se igualmente a procissão marítima, que costuma ter uma grande adesão.

Por aquele evento - que se iniciou na passada quinta-feira - já passaram nomes como T-Rex. O seu término acontece a 1 de Julho, segunda-feira, com o cortejo etnográfico, espectáculo de fogo preso e Álvaro Florença & Big Band.