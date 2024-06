JPP garante que "ajudantes domiciliárias manterão o complemento no ordenado"

O JPP veio a público este sábado para afirmar que "o Governo Regional continua a lançar o medo na população, hoje em particular nas ajudantes domiciliárias, ao noticiar que estas profissionais têm o complemento em risco com a não aprovação do orçamento regional".

Mais uma falsidade do Governo de Miguel Albuquerque que, sem capacidade de assegurar uma maioria parlamentar, usa o clima do medo, num total desrespeito por estas profissionais, faltando à verdade dos factos. É inquestionável a importância das ajudantes domiciliárias no apoio aos idosos, principalmente àqueles que não têm qualquer suporte informal. Aliás, o JPP tem proposto ao longo dos anos a contratação de mais profissionais exatamente pelo excesso de trabalho a que estão sujeitas e pela escassez de recursos humanos. Inclusive, foi com o JPP que se iniciou a discussão que permitiu regularizar o número de horas de trabalho de todas as ajudantes domiciliárias para as 35 horas semanais, quer as da Segurança Social, quer as das IPSS. JPP, em comunicado à imprensa, acompanhado por imagens de quadros

O partido vai mais longe e avança com uma garantia: "O complemento colocado em causa por Ana Sousa, secretária Regional da Inclusão, já é atribuído pelo que, manter-se-á exactamente igual, pois o valor disponível em orçamento mantém-se, mesmo que em regime de duodécimos! O mesmo acontece, por exemplo, com o complemento atribuído aos assistentes operacionais do SESARAM que continua a ser pago, mensalmente, a estes profissionais. É lamentável que a Secretária Regional da Inclusão reforce este tipo de notícias, sabendo que uma das responsabilidades do próprio Governo Regional é, também, informar devidamente a população".

O JPP termina, dizendo que "não se deixará intimidar por este tipo de manobras e continuará a esclarecer e informar a população, desmontando estes esquemas falsos que apenas pretendem disseminar o pânico".