“O JPP não vai deixar que a CMF impeça mais concorrência”

O JPP voltou, hoje, ao tema LIDL. Fê-lo numa conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Madeira, protagonizada por Élvio Sousa.

O secretário-geral do JPP lembrou as dificuldades que o partido teve para aceder à informação do Município sobre o licenciamento. Depois afirmou que, da análise efectuada, concluiu que a Câmara do Funchal (CMF) “só deferiu dois projectos” da cadeia de supermercados LIDL. Faltam os da Rua do Dr. Pita e do Largo Severiano Ferraz (Cruz Vermelha).

Élvio Sousa afirmou não representar o grupo empresarial, apenas os interesses dos madeirenses, o que passa por mais concorrência. “Não vamos deixar que a CMF bloqueie o investimento.”

O JPP não limita as questões da concorrência à CMF e ao LIDL. “Vamos andar a ver quem anda a bloquear a entrada de mais concorrência (…). Os madeirenses precisam de saber a realidade.” Foi neste contexto que voltou a referir a questão dos produtos petrolíferos, que considera também com concorrência condicionada.

Na conferência de imprensa, Élvio Sousa foi, por várias vezes, questionado sobre as negociações do Governo com a oposição, para viabilização do Programa de Governo, mas recusou-se sempre a responder. O secretário-geral do JPP não quis desfocar o tema do encontro com a comunicação social: concorrência e CMF.