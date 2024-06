JPP insiste que o "Representante continua a não revelar quem deu o dito por não dito"

"O Representante da República continua a não esclarecer de quem recebeu garantias para tomar a decisão de indigitar Miguel Albuquerque e assegurar a aprovação do programa e orçamento, quando sabia de antemão que o acordo PSD-CDS soma apenas 21 deputados num total de 47". As palavras são do JPP que, em comunicado à imprensa enviado nesta tarde de segunda-feira, diz ter registado as "declarações dúbias de Ireneu Barreto", proferidas esta segunda-feira na cerimónia do Dia do Comando Territorial da Madeira da GNR, onde declarou que “houve quem tivesse mudado” de opinião depois das audiências aos partidos, mas não revelou quem foi que lhe deu garantias de que havia “condições para aprovar o programa de governo e o orçamento”.

Irineu Barreto afirmou ainda que “a mim ninguém me engana”, mas o JPP reitera que o Representante está com certeza ciente de que “alguém anda a enganar” os madeirenses e porto-santenses e que os agentes políticos têm o dever de tratar os eleitores com verdade.