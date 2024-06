Albuquerque visita campo de golfe da Ponta do Pargo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita este sábado, pelas 11 horas, as obras de construção do futuro campo de golfe da Ponta do Pargo, na Calheta.

Em fase de construção, o campo de golfe da Ponta do Pargo, projectado pelo campeão Nick Faldo, será composto por 18 buracos principais. Nas proximidades do buraco 1 e 18, junto ao famoso Miradouro do Fio, encontrar-se-á, futuramente, o Club House.

Em nota enviada à imprensa, o Governo assume que retoma da obra do campo de golfe da Ponta do Pargo teve por objectivo aproveitar os recursos financeiros já investidos naquele local para permitir dinamizar a economia da Ponta do Pargo e incrementar o desenvolvimento da zona oeste da ilha, através de um segmento desportivo diferenciador, como é o golfe. E ainda o de criar condições para o investimento na urbanização do aldeamento complementar.

A intervenção que a Ponta do Oeste está a realizar no Campo de Golfe da Ponta do Pargo enquadra-se na melhoria e requalificação de infraestruturas desportivas de um cluster específico, atraindo turismo para a zona oeste da ilha e incrementando o desenvolvimento socioeconómico através de ações tendentes à conclusão do investimento, salvaguardando o interesse público através da criação de oportunidades de investimento e criação de emprego. Governo Regional

Outras iniciativas em destaque

9h30 - Volta à Madeira Classic Rally com partida da Praça CR7

10h00 - Graduação dos Finalistas da Universidade da Madeira no Largo do Colégio dos Jesuítas do Funchal (Largo do Município) e bênção às 15h30 presidida por D. Nuno Brás

10h00 - Arranque do Atlântico Pader Tour (3.ª Etapa) no Complexo de Ténis do Porto Santo;

15h00/17h00 - Exposição 'Jazz em Caminhos' no Teatro Municipal Baltazar Dias;

16h00 - VI Conferência Internacional do Funchal com a apresentação do Livro 'Falar Piano e Tocar Françês' do Maestro Martim Souda Tavares no Auditório do CCIF;

17h00 - 3.ª Etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2024 na Calheta;

17h30 - Espectáculo 'Uma Nova História' da Associação de Bailado Carlos Fernandes no Teatro Municipal Baltazar Dias;

19h00 - Começa o Funchal Jazz 2024 com concerto de Catarina Miranda no Auditório do Jardim Municipal;

Principais acontecimentos

1840 - É inaugurado o Museu Portuense, atual Museu Nacional Soares dos Reis.

1847 - Assinatura, na Casa Branca de Gramido, Valbom, Gondomar, da Convenção do Gramido, entre os comandantes das forças militares espanholas e britânicas que tinham entrado em Portugal ao abrigo da Quádrupla Aliança e os representantes da Junta do Porto, selou a derrota dos setembristas frente aos cartistas na guerra civil que tinha assolado Portugal em 1846-1847.

1878 - Morre, aos 61 anos, o escritor António Teixeira de Vasconcelos.

1900 - Nasce o escritor e aviador francês Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry, autor de "O Principezinho", "Cidadela" e "Voo Noturno".

1911 - Morre, aos 62 anos, César Azedo Gneco, jornalista, membro do grupo fundador do Movimento Socialista em Portugal, em 1875.

1926 - As regalias de Chefe de Estado são concedidas a Gomes da Costa, líder do Golpe de 28 de maio, que impôs a ditadura nacional.

1933 - É criado pelo decreto-lei nº. 22:788 o Instituto Português dos Combustíveis.

1939 - Aterra em Lisboa o primeiro voo comercial entre os Estados Unidos e a Europa.

1946 - As forças britânicas de ocupação detêm, num "raid" inédito, mais de 2700 judeus da Palestina, numa tentativa de controlo dos confrontos com a população árabe.

1949 - A África do Sul inicia, oficialmente, a política de segregação racial, conhecida por apartheid.

1958 - O Brasil vence o Campeonato do Mundo de futebol, no Estádio Råsunda, em Estocolmo, derrotando a Suécia na final por 5 a 2.

1960 - É inaugurado o Transpraia - Transportes Recreativos da Praia do Sol, Lda, comboio turístico que liga a praia da Costa da Caparica à Fonte da Telha, trajeto de cerca de 9 KM.

1962 - São criados, em Zemba, Angola, os primeiros seis grupos do Exército português de tropas adaptadas à guerra do Ultramar.

1966 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos bombardeiam Hanoi e Haipong.

1971 - Morrem os três astronautas soviéticos da nave Soyuz 11 - Georgy Dobrovolsky, 43 anos, Viktor Patsayev, 38 anos, e Vladislav Volkov, 35 anos.

1973 - Os oficiais milicianos passam a ser equiparados a oficiais do quadro permanente. O diploma, que será publicado a 13 de julho, constitui o rastilho para o Movimento dos Capitães.

1974 - Morre, com 76 anos, o escritor José Maria Ferreira de Castro, autor de "A Selva" e "Emigrantes".

1975 - 88 antigos agentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado/Direção Geral de Segurança (PIDE/DGS) fogem da cadeia de Vale de Judeus em Alcoentre.

1986 - O economista Vítor Constâncio é eleito secretário-geral do PS no VI Congresso; A Argentina conquista o título de Campeã Mundial de futebol, pela segunda vez, vencendo a Alemanha na final (3-1).

1992 - O Presidente argelino, Mohamed Boudiaf, é assassinado em Annaba. Tinha 73 anos.

1995 - É apresentada a descoberta do gene responsável pela doença de Alzheimer; Acoplagem do vaivém norte-americano Atlantis e da estação espacial russa MIR.

2002 - O Metro do Porto realiza pela primeira vez viagens regulares com passageiros, numa operação experimental, no troço da linha Azul (A) entre as estações da Câmara de Matosinhos e do Viso.

2003 - Morre, aos 96 anos, a norte-americana Katharine Hepburn, atriz mais vezes nomeada para o Óscar, protagonista de "Philadelphia Story", de George Cukor.

2004 - O primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso demite-se e aceita a nomeação para a presidência da Comissão Europeia; O Prémio Gulbenkian de Ciência é atribuído aos investigadores José Francisco Rodrigues, José Fernando Mendes, Sergey Dorogotsev, Miguel Sousa da Costa e Lorenzo Cornalba, das universidades de Lisboa, Aveiro e Porto.

2005 - Morre, aos 105 anos, Emídio Guerreiro, matemático, empresário, resistente antifascista, cofundador da Liga de União e de Ação Revolucionária, fundador e antigo presidente do PPD-PSD.

2006 - O exército israelita detém 87 militantes palestinianos do Hamas, entre os quais 10 ministros e 20 deputados, e 23 ativistas da Jihad Islâmica na Cisjordânia, no âmbito da ofensiva militar para resgate de um soldado, na Faixa de Gaza; O Supremo Tribunal dos Estados Unidos declara que os tribunais militares de Guantanamo, Cuba, criados para julgar os "combatentes inimigos" capturados no Afeganistão, são ilegais porque o Presidente George W. Bush não tinha autoridade para os instituir.

2007 - É publicada em Diário da República a lei que cria o Imposto sobre Veículos e o Imposto Único de Circulação e extingue os antigos impostos Automóvel, Municipal sobre Veículos, de Circulação e de Camionagem; Chega ao mercado norte-americano a primeira geração do iPhone da Apple, um telemóvel, leitor de música e vídeos com acesso à Internet.

2008 - Robert Mugabe, 84 anos, é empossado em Harare para um sexto mandato Presidencial, cerca de 48 horas depois da realização da segunda volta das eleições, em que foi o único candidato; A Espanha sagra-se campeã da Europa de futebol, após vencer a Alemanha, em Viena, por 1-0. Fernando Torres foi o homem do jogo.

2010 - O jornal diário "24 Horas" sai para as bancas pela última vez; A República Popular da China e Taiwan assinam em Chongqing, sudoeste da China,um acordo de cooperação económica, considerado histórico, por ser o primeiro com sinal de reatamento de relações, entre o continente e a ilha, depois de 60 anos.

2012 - Os líderes europeus acordam, em Bruxelas, mobilizar 120 mil milhões de euros em medidas que fomentem o crescimento e sobre a possibilidade de recapitalização direta dos bancos.

2013 - O futuro patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, jura fidelidade e obediência à igreja ao receber o pálio das mãos do Papa Francisco, numa cerimónia realizada na Basílica de S. Pedro, no Vaticano.

2014 - Os jihadistas da organização Estado Islâmico proclamam um califado entre o Iraque e a Síria.

2015 - A Grécia decide fechar os bancos até 06 de julho, dia seguinte ao referendo sobre o programa de resgate, e limita o levantamento de dinheiro a 60 euros diários.

2016 - O antigo presidente da Câmara Municipal de Tavira Macário Correia é condenado a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa por igual período, por quatro crimes de prevaricação.

2017 - O Governo aprova a regulamentação da atualização extraordinária das pensões, que entra em vigor em agosto e vai abranger mais de um milhão e 900 mil pensionistas, representando uma despesa anual prevista de 194 milhões de euros; Exército revela desaparecimento de material de guerra de dois "paiolins" nas instalações militares dos Paióis Nacionais de Tancos.

2018 - O português António Vitorino é eleito diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, em Genebra.

2020 - Os Estados-membros da União Europeia decidem reabrir as fronteiras externas a partir de dia 01 de julho a 15 países cuja situação epidemiológica da covid-19 consideram satisfatória, estão excluídos desta lista países como Estados Unidos e Brasil.

2021 - O Tribunal Constitucional chumba a regulação pelo Governo da autodeterminação da identidade de género nas escolas, por considerar que a matéria é competência exclusiva da Assembleia da República; O empresário Joe Berardo e o seu advogado André Luís Gomes são detidos no âmbito de uma operação que visou um grupo económico que terá lesado vários bancos.

2022 - Os líderes da NATO declaram a Rússia como a "maior e mais direta ameaça" à paz e segurança dos países Aliança Atlântica, no final da primeira sessão de trabalho da cimeira de Madrid, Espanha; A NATO inicia o processo formal para a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, na cimeira que está a decorrer em Madrid, Espanha.

Este é o centésimo octogésimo primeiro dia do ano. Faltam 185 dias para o termo de 2024.