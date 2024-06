Madeirense baleado esta manhã em Joanesburgo

É mais uma notícia triste que volta abalar fortemente a comunidade madeirense radicada na África do Sul. Depois de termos veiculado esta manhã mais um sequestro, perpetrado ontem à noite, há minutos chegou a informação de que outro madeirense foi baleado com três tiros quando preparava-se para abrir o negócio onde é gerente.

Para já as informações são escassas, mas sabe-se que o cidadão madeirense foi transportado com vida ao hospital mas mantém diagnóstico muito reservado. De acordo com fontes locais e membros da oposição este é o 17 rapto em apenas seis meses na comunidade portuguesa.

Por detrás desta onda violenta, as autoridades suspeitam de gangues do crime organizado, de máfias moçambicana, etíope e somali que tentam pela violência e pela força, obter uma quota de mercado empresarial pertencente aos portugueses.