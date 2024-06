No “Programa” certo

Neste meu primeiro artigo de opinião, gostaria de agradecer a oportunidade ao DN-Madeira de poder de uma forma livre expressar aquilo que penso sobre os mais variados assuntos que obviamente possam interessar aos leitores.

Não poderia ser de outra forma, até por força das funções que desempenho, vou escrever sobre a Calheta e sobre política. Enquanto Autarca, sou um homem do terreno, que gosta do contacto com a população, privilegiando o diálogo, ouvindo aqueles que nos elegeram. Ouvindo todos, todos independentemente do assunto ou da ideologia e até mesmo da “cor” partidária, não tenho qualquer problema no que a isso diz respeito. Reclamações e críticas também oiço muitas, são o “pão nosso de cada dia”, mas a verdade é que também me falam de assuntos que estão na ordem do dia.

Dizia-me uma Senhora um dia destes: “então a gente vota em vocês, políticos, presidentes, deputados e outros que tais, para ver se esta terra anda para a frente e depois quando chegam lá, ninguém se entende, isto assim vai acabar mal, estamos fartos de eleições. Era bom que começassem a trabalhar, parece que só o poder interessa, fazer obra e melhorar as condições do povo é mentira.”

Pois é, quem anda “cá por baixo” é isto que ouve, “lá por cima” ninguém ouve nada, os objetivos são outros. Em democracia, quem ganha deve governar. Quem perde deve assumir o seu papel fazendo oposição, fiscalizando, reivindicando e exigindo, é essa a sua função, quem a fizer bem com certeza colherá frutos dessa sua ação. Uns fazem coligações ou acordos, mas não sabem bem quem é o líder, no entanto apressam-se a anunciar o voto contra, mesmo sem conhecer o programa. Outros conhecem o programa, mas votam contra, porque não gostam do líder do partido que ganhou as eleições. Enfim, interessa tudo, menos o que realmente é importante, o povo é que os pôs lá.

Na Calheta, o “programa” é outro, está aprovado e em plena execução. Trabalhamos em equipa, trabalhamos com estabilidade, sempre com um objetivo comum, continuarmos a crescer de forma sustentável. A obra está à vista, o que era a Calheta há 20 anos e o que é hoje. Uma nova centralidade na Região, com uma economia dinâmica, com empresários empreendedores e de qualidade, criando novas oportunidade de emprego aos nossos jovens.

No desporto, somos já uma potência a nível Regional, com campeões de Portugal, da Europa e do Mundo em várias modalidades, fruto do talento dos nossos atletas e Dirigentes desportivos. Mas queremos mais. Temos um novo desafio que é a habitação, porque sabemos que nem tudo está feito, porém sabemos que estamos no caminho certo. Venham até à Calheta e comprovem-no! Estão todos convidados.

Sim, estamos no caminho certo, e sabem porquê? Porque temos estabilidade política e o nosso “programa” está aprovado, e em plena execução. Porque trabalhamos diariamente para servir quem nos elegeu, e é assim que tem de ser. Como dizia a outra: “abram os olhos malta!”.