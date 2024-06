Costa quase certo em Bruxelas

Entre os vários temas que 'salpicam' as primeiras páginas dos jornais nacionais, o tema Europa está no centro de todas, seja pela política, seja pelo futebol. O mais sonante é, efectivamente, a quase certa nomeação do ex-primeiro-ministro António Costa a presidente do Conselho Europeu, depois do consenso alcançado ontem em Bruxelas. Só falta oficializar.

No Correio da Manhã:

- "Ídolo Ronaldo vai a jogo"

- "FC Porto: Mika Faye na mira do dragão"

- "Benfica: Vem aí Robin Gosens"

- "Salgado está de férias na Suíça"

- "Em casa da filha, que lhe dá 40 mil Euro/mês, até 18 de julho"

- "Fez ontem 80 anos. Tem condenações de prisão"

- "Há um novo remédio para emagrecer"

- "Apanhado homem que matou por engano à frente de grávida"

- "Assange regressa à liberdade"

- "Porto: Jackpot recorde de 213 milhões sai em Portugal"

- "Trânsito: CM revela onde vão funcionar os novos 25 radares"

- "António Costa a caminho da Europa"

No Público:

- "Só metade dos pedidos de estatuto de cuidador informal teve luz verde"

- "António Costa no Conselho Europeu. O fazedor de 'geringonças' chega ao cargo na Hora H"

- "Acordo judicial. Julian Assange livre da prisão 14 anos depois da 'WikiLeaks'"

- "Parlamento. Governo entregou seis propostas de lei desde a posse"

- "Processo 'Tutti-Frutti'. Vereadora do PS na Câmara de Lisboa também é arguida"

No Jornal de Notícias:

- "Comissão de menores confia menina a tio suspeito de abusar dela durante anos"

- "Via aberta para Bruxelas. António Costa teve luz verde das três principais famílias políticas para o cargo de presidente do Conselho Europeu. Falta o aval dos chefes de Estado e de Governo"

- "Impostos. IMI pago pelas barragens enche cofres das câmaras"

- "Julgamento. Cantor Carlos Miguel terá usado vídeo íntimo da 'ex'"

- "Matemática. Calculadoras fiscalizadas para evitar cábulas"

- "Euromilhões. Prémio de 214 milhões saiu em Ramalde, no Porto"

- "Gaia. Linha amarela do metro chega na sexta-feira a Vila d'Este"

- "Wikileaks. Julian Assange libertado termina calvário de 14 anos"

- "Euro2024. Geórgia-Portugal. Ronaldo vai a jogo e Félix ataca rumores sobre arrufo com Martínez"

No Diário de Notícias:

- "'Task force'. Governo reforça AIMA com 300 pessoas para recuperar 400 mil processos em menos de um ano"

- "Acordo político preliminar confirma António Costa no Conselho Europeu"

- "Reações. 'Alegria', 'reconhecimento' e os receios de uma extrema-direita sem 'barreiras'"

- "Donos do restaurante israelita vandalizado justificam-se. 'Não sabíamos de um massacre de palestinianos em Tantura'"

- "Anielle Franco, ministra da Igualdade do Brasil. 'O racismo existe e a gente está aqui para fazer com que diminua'"

- "Livro. Retrato de Eduardo Lourenço quando jovem"

- "Comboios. CP queria contratar 370 trabalhadores no ano passado, mas perdeu 15"

- "Lisboa. Ter paragens sem luz é 'inaceitável'. BE pede ação a Carlos Moedas"

- "Martínez antirrevolução mantém Portugal candidato e CR7 no onze hoje frente à Geórgia"

No Negócios:

- "Concessionárias preocupadas com decisão do Supremo"

- "Costa a caminho de Bruxelas"

- "Portugal cumpriu todas as regras da UE em 2023"

- "Revolut cria crédito pessoal digital até 30 mil euros"

- "Indústria da moda prevê que segundo semestre seja o início da retoma"

- "Sustentabilidade 20|30. João Maria Botelho, investigador da Nova Green Lab. 'Temos um tsunami regulatório que é necessário'"

- "Bolsa. Energia vale quase 60% dos lucros do PSI até março"

No O Jornal Económico:

- "Preço médio de casas de luxo duplica em Cascais, com pressão de estrangeiros, mas cai em Lisboa"

- "António Costa incluído no acordo para altos cargos da UE"

- "Greenvolt regista prejuízo, mas promete 'melhoria significativa', com vendas de quatro projetos com 400MW quase fechadas"

- "Topo da agenda: Finanças e debate para a Europa"

- "'Quando os impostos começarem a diminuir, será mais fácil comprar casa. Acredito que o negócio [do ramo Vida] vai voltar a crescer'. Ana Paulo, Head of Life e administradora do Zurich Vida"

- "Feitas 11,3 milhões de transferências pelo nome do beneficiário"

- "Bial quer reforçar internacionalização, que já representa 75% do negócio"

- "Incerteza e oposição à China são certezas das eleições americanas"

- "O que prepara a Anacom para os serviços digitais?"

No O Jogo:

- "Faye para fechar abaixo dos 15 MEuro/ Central de 19 anos tem sido alvo de conversas com o Barça e o agente/ Interesse dos dragões é real, mas valores de que se fala em Espanha são irrealistas"

- "Geórgia-Portugal. A prova dos nove"

- "Martínez: 'O onze que vai começar estará cheio de jogadores importantes'"

- "Euro 2024. Gauleses ameaçam 'quartos' lusos"

- "Países Baixos 2-3 Áustria/ França 1-1 Polónia/ Inglaterra 0-0 Eslovénia/ Dinamarca 0-0 Sérvia"

- "Benfica. Águia acelera Gosens"

- "Sporting. Avança a renovação de Matheus Reis"

No A Bola:

- "Geórgia-Portugal. No lago dos tubarões"

- "Roberto Martínez. 'Somos candidatos, não favoritos'"

- "Oitavos de final. Hungria ou Eslovénia/ Quartos de final. França possível/ Meias finais. Espanha ou Alemanha possíveis"

- "Países Baixos 2-3 Áustria/ França 1-1 Polónia/ Dinamarca 0-0 Sérvia/ Inglaterra 0-0 Eslovénia"

- "Sporting. Nazinho rende 2 milhões"

- "FC Porto. Taremi explica a saída"

- "Benfica. Tagliafico pode ser alternativa"

- "Turquia. Rafa três anos no Besiktas"

E no Record:

- "Os segredos do campeão"

- "Adjunto Adélio Cândido revela as estratégias de Amorim"

- "Carregámos os jogadores com muitos vídeos do que faziam os adversários"

- "Para treinar as bolas paradas vemos imagens de jogos anteriores"

- "Rúben já assistiu a todos os documentários sobre futebol americano"

- "Eu trabalhei com os defesas, o Emanuel Ferro com os médios e o Carlos Fernandes com os avançados"

- "Paulinho já assinou pelo Toluca"

- "Em definitivo no Cercle Brugge: Nazinho rende 2 MEuro"

- "Martínez aposta alto: Queremos realizar o sonho dos adeptos"

- "Félix: 'Ainda vão ver-me triunfar'"

- "Hungria ou Eslovénia agora. França possível nos quartos"

- "Diogo Costa e Ronaldo continuam no onze"

- "Ciclismo: João Almeida pronto para o Tour"

- "Entrevista: 'Tentarei um dia superar Agostinho'"

- "Miguel Sousa Tavares: 'Ficámos no grupo mais fraco do Euro'"

- "Benfica: Tudo por Gosens"

- "Águia faz esforço financeiro"

- "Questões contabilísticas: AZ pede para vender Pavlidis só a 01 de julho"

- "Rafa é do Besiktas"

- "FC Porto: SAD coloca fasquia para compra do central - Faye só abaixo dos 5 MEuro"

- "Marchesín custa mais 850 mil euros - Recurso perdido no TAS"

- "Benfica-FC Porto - Hóquei em patins"