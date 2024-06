Quando a ansiedade tem ‘uma palavra a dizer’

Sentir ansiedade é comum à maioria das pessoas, tratando-se de um estado “relacionado com aquilo que o sujeito pensa, sente e como age em relação ao que vivencia”, mas que pode passar a patologia quando interfere com a vida das pessoas, de acordo com Sílvia Freitas, psicóloga clínica e terapeuta familiar, que defende que o maior problema “é a desvalorização das emoções”.

Precisamos em primeiro lugar de cuidar de nós, porque todo o resto acabamos por conseguir através da ‘luta da vida’, sem a ideia que temos de estar plenos e que a tristeza é uma falha. Todas as emoções fazem parte da vida e temos de aceitar esse momento menos bom e depois recuperar. Sílvia Freitas, psicóloga clínica e terapeuta familiar

Na entrevista que integra a rubrica DIÁRIO – Saúde, presente no Youtube, a especialista em psicologia explicou que é preciso ter atenção quando existe “um desconforto e mal-estar físico e psicológico, que interfere com o dia à dia, através de pensamentos ruminantes negativos e o medo muito grande de enfrentar determinadas situações”.



Dentro dos vários tipos de perturbações no âmbito do distúrbio da ansiedade, surgem também, os cada vez mais frequentes, ataques de pânico.



“É quando as pessoas sentem um descontrolo muito grande numa dada situação, que normalmente tem a ver com algumas associações que são feitas, que leva a sintomas físicos muito intensos, que por sua vez geram ainda mais medo e que acabam por realimentar a ansiedade”, situação que Sílvia Freitas defende que pode facilmente ser trabalhada com ajuda terapêutica.



