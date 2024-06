PR afirma que desconhecia e nada tem a dizer sobre notícia de que o seu filho é arguido

O Presidente da República afirmou hoje que desconhecia e nada tem a dizer sobre a notícia de que o seu filho é arguido no processo sobre o tratamento de gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria.

"Já sabem que eu não tenho nada a dizer sobre isso. Acaba de me dar uma notícia que eu não sabia", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, à entrada para a cerimónia de entrega do Prémio Pessoa, na Culturgest, em Lisboa.

Fonte ligada ao processo confirmou hoje à agência Lusa que Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, foi constituído arguido no processo sobre o caso de duas gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal que receberam tratamento no Hospital de Santa Maria com um dos medicamentos mais caros do mundo.

Interrogado pelos jornalistas sobre esta notícia, Marcelo Rebelo de Sousa repetiu que não tem "nada a acrescentar" ao que já disse sobre este caso, considerando que não tem "verdadeiramente nada a juntar de útil, quer no plano dos factos, quer no plano dos juízos, a essa matéria".

O chefe de Estado referiu que tudo o que tem sabido sobre este processo foi pela comunicação social, a quem agradeceu por estar "a noticiar ao longo dos últimos dias e ao longo dos últimos meses" sobre o assunto.