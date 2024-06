O Presidente da República defendeu ontem que, sobre o impasse na Madeira, que "o representante da Madeira tem a última palavra".

O chefe de Estado acrescentou que "aquilo que ele me transmite é que está em curso uma reapreciação do programa de Governo tendo em vista viabilizar esse programa do Governo", disse apenas.

Na quarta-feira foi anunciado pelo presidente do executivo, Miguel Albuquerque, que o Governo Regional da Madeira iria retirar a proposta de Programa que estava a ser discutida na Assembleia Legislativa, indicando que não teria condições para ser aprovada no dia seguinte.