Crise de ansiedade em mulher grávida motiva saída dos Sapadores do Funchal

Uma ambulância e três elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal foram empenhados, esta tarde, para o Edifício Várzea Park, em São Martinho, com o objectivo de assistir uma mulher grávida com uma crise de ansiedade.

Algumas testemunhas no local apontavam a ocorrência de distúrbios num das habitações.

No local estive, também, uma brigada da Polícia de Segurança Pública (PSP), situação que não terá passado despercebida a quem se encontrava nas proximidades.