A Universidade da Madeira (UMa) oficializou, esta quarta-feira, uma parceria com a Universidade da Cidade de Macau, que tem como principal objectivo “a cooperação académica e científica entre as duas instituições”.

Com a duração de cinco anos, o memorando prevê o intercâmbio de docentes e estudantes, a realização de projetos de investigação científica, bem como o desenvolvimento conjunto de programas académicos conferentes de grau (dual degree). Universidade da Madeira

O documento assinado pelo Reitor da UMa, Sílvio Fernandes, e pelo Vice-Reitor da Universidade da Cidade de Macau, Ip Kuai Peng, no Colégio dos Jesuítas, prevê ainda “o apoio na organização de eventos académicos nas áreas científicas de interesse comum às duas instituições e a colaboração em projetos culturais em áreas especificas de desenvolvimento”, de acordo com a publicação da instituição madeirense, no seu sítio oficial.