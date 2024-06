Concerto de estreia do Coro da Universidade da Madeira a 29 de Junho

A estreia do Coro da Universidade da Madeira acontece no dia 29 de Junho, pelas 19 horas, na Sala dos Arcos, no edifício da Reitoria. Contará com o apadrinhamento do Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha.

Este coro foi criado pela equipa do Serviço de Psicologia, em Abril do ano passado, no âmbito do projecto 'WellBEINGUMa – Ser UMa é bem-estar na UMa', sendo constituído por estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão da Universidade da Madeira, com direcção artística a cargo de Maria dos Anjos, Maestrina com mais de 30 anos de experiência coral.

"Considerando os benefícios ao nível do bem-estar psicológico da participação activa em actividades artísticas, particularmente da música, bem como o interesse manifestado por vários colaboradores da Universidade da Madeira, o Serviço de Psicologia convidou a comunidade académica a participar no desenvolvimento do núcleo de trabalho que objectivou a criação do Coro em abril de 2023", refere nota à imprensa.