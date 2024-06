Oferta formativa da Universidade da Madeira

A qualidade dos cursos, o acolhimento e o apoio aos estudantes na sua integração figuram entre as prioridades da Universidade da Madeira (UMa). Dos mais de 75 cursos que a UMa tem em condições de funcionar, no ano letivo 2024/2025, ao nível da formação inicial, vão ser disponibilizadas vagas em 21 licenciaturas e em 13 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).

No Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior a UMa disponibilizará 675 vagas.

Para estes cursos, e no conjunto dos concursos e regimes especiais serão também disponibilizadas outras 343 vagas que a UMa divulgará a seu tempo.

Para os 13 CTeSP, serão disponibilizadas 295 vagas, em concurso que será aberto em julho e durante agosto.

Anualmente são disponibilizadas mais de 150 bolsas para mobilidade no estrangeiro, para além de haver a possibilidade da mobilidade no país, que podem ser usufruídas pelos estudantes a partir, inclusive, do 2º ano curricular.

Os estudantes têm acesso, de forma gratuita, a workshops de desenvolvimento de competências transversais sobre gestão do tempo, técnicas de estudo, desenvolvimento da comunicação oral, entre outros temas.

Para além das bolsas financiadas pelo estado português, a UMa disponibiliza bolsas de estudos do seu Fundo de Apoio de Emergência, atribui bolsas financiadas por diversas instituições públicas e privadas parceiras da UMa, e bolsas da alimentação criadas pela Associação de Estudantes, algumas suportadas pela Reitoria.

Ao nível do ensino, salienta-se que os docentes têm um horário semanal de atendimento aos estudantes, para esclarecimento de dúvidas, que é muito importante no combate ao insucesso. Procurar esclarecer as dúvidas durante o processo de aprendizagem é natural, saudável e enriquecedor para o saber e para a relação estudante-professor.

O Projeto “UMa promoção de Sucesso”, financiado pelo PRR e os projetos de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono e de Saúde Mental, financiados pela DGES, cofinanciarão as tutorias por docentes para além da mentoria aos novos estudantes por estudantes de anos mais avançados.

O empreendedorismo, o voluntariado, a participação em atividades de socialização e de promoção de bem-estar, o reforço de bolsas, são outras possibilidades, a partir dos projetos, que a UMa oferece aos seus estudantes que resultam de um trabalho estruturado entre a Reitoria, as Faculdades e as Escolas Superiores, os Serviços de Psicologia e de Ação Social, a Associação de Estudantes, o Núcleo de Informática, a Unidade de Assuntos Académicos, o Polo de Emprego, a Biblioteca, a Pastoral do ES, as Tunas, o Observatório do Estudante, a Comissão para o Voluntariado, o Conselho de Cultura e outros Gabinetes de apoio.