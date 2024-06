Bruno Xadas assina pelos chineses do Tianjin Jinmen Tiger

O médio Bruno Xadas, de saída do Marítimo, da II Liga de futebol, é reforço do Tianjin Jinmen Tiger, da China, anunciou hoje o clube da primeira divisão chinesa, sem revelar pormenores sobre a duração do contrato.

"Bruno Xadas juntou-se oficialmente ao Jimmen Tiger Football Club, vestindo a camisola n.º 8 e juntando-se à equipa na segunda metade da época", confirmou o emblema chinês no seu sítio oficial na Internet.

De acordo com a mesma nota, Bruno Xadas, de 26 anos, é um "médio com capacidade para atacar e defender", sendo que a "sua entrada na equipa irá injetar uma nova vitalidade no meio-campo do Jinmen Tiger", que ocupa a sétima posição no campeonato chinês, com 19 pontos, ao fim de 15 jornadas.

Bruno Xadas, em final de contrato com o Marítimo, ingressou nos insulares em janeiro de 2020, tendo somado 115 aparições com a camisola dos 'verde-rubros', pelos quais marcou 18 golos e adicionou 12 assistências, num total de três temporadas e meia ao serviço dos madeirenses.