Professora da Universidade da Madeira participa na organização de conferência internacional

De 27 a 29 de Junho, decorre, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, um evento dedicado à autora britânica Angela Carter, cuja programação engloba a conferência internacional 'Desire, Imagination & Dream', a par de uma experiência gastronómica única, uma visita às Caldas da Rainha que retoma os locais visitados por Carter e actuais exposições artísticas.

A organização está a cargo do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, contando com as investigadoras Maria José Pires (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril) e Elena Bollinger (Universidade da Madeira). O evento tem o selo da Angela Carter Society, representada por Caleb Ferrarri.

A conferência, que acontece no último dia do evento, explora principalmente as questões políticas e artísticas aquando da visita de Carter a Portugal, em 1977, especificamente às Caldas da Rainha, durante os IV Encontros de Arte em Portugal.

Na época, a autora escreveu dois artigos jornalísticos sobre esses encontros, refletindo sobre o momento pós-revolução a nível social, económico e político.

Carter também abordou aspectos identitários, como as cerâmicas e as questões culturais da época.

Antes, no dia 28 de Junho, na Casa de Santa Maria em Cascais, acontecerá a experiência gastronómica intitulada 'Imagery Reflecting Experience'. Este evento destaca-se como uma das actividades principais da conferência, promovendo uma fusão entre literatura e artes culinárias.

Os estudantes do mestrado em inovação em artes e ciências culinárias (MIACC) da ESHTE desenvolveram este evento gastronómico com base na leitura e interpretação dos textos de Angela Carter, além da contextualização cultural representada pelas cerâmicas das Caldas da Rainha.

A experiência celebra também os 200 anos de uma das marcas mais icónicas de Portugal, a Vista Alegre, em sintonia com a Bordallo Pinheiro, prometendo ser uma celebração memorável da literatura, arte e gastronomia.