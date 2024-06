PM felicita Costa e espera Europa "mais coesa e capaz de construir pontes"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou hoje o ex-primeiro-ministro António Costa pela eleição para presidente do Conselho Europeu, a partir de dezembro, afirmando esperar uma União Europeia (UE) "mais coesa e capaz de construir pontes".

"O Conselho Europeu tem um novo presidente. Felicito António Costa em nome do Governo de Portugal", escreveu o chefe de Governo numa publicação na rede social X.

"A Europa enfrenta grandes desafios e contaremos com todos para defender uma União Europeia mais coesa, capaz de construir pontes para que os Estados possam dar às pessoas as respostas de que elas precisam", adiantou Luís Montenegro na mensagem.

O socialista António Costa foi hoje eleito pelos chefes de Estado e de Governo da UE como presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio a partir de 01 dezembro de 2024, foi anunciado em Bruxelas.

De acordo com fontes diplomáticas, a decisão foi adotada numa reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, na qual os líderes da UE propuseram também o nome de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia, que depende porém do aval final do Parlamento Europeu, e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, sujeita à eleição pelos eurodeputados de todo o colégio de comissários.

Após a demissão na sequência de investigações judiciais, o ex-primeiro-ministro português António Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, a instituição da UE que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu, numa nomeação feita por maioria qualificada (55% dos 27 Estados-membros, que representem 65% da população total).

António Costa é o primeiro português e o primeiro socialista à frente do Conselho Europeu.