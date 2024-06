Argentina inicia defesa do título com triunfo sobre Canadá

A Argentina iniciou na quinta-feira a defesa do título com um triunfo por 2-0 sobre o estreante Canadá, no encontro inaugural da edição 2024 da Copa América em futebol, para o Grupo A, disputado em Atlanta.

Depois de uma primeira parte sem golos, Julián Álvarez, aos 49 minutos, e o suplente Lautaro Martínez, aos 88, apontaram os tentos dos detentores do título mundial, que, na era' Lionel Scaloni, nunca tinham entrado a vencer numa grande competição.

Lionel Messi, que fez história com o 35.º jogo na competição, mais do que qualquer outro jogador, esteve no lance do primeiro golo, isolando Mac Allister, que deixou encostou para Álvarez, e fez a assistência para o segundo, a sua 18.ª na Copa América.

O 'capitão' dos 'albi-celestes' também teve duas enormes oportunidades para marcar, mas os seus 'chapéus', aos 65 e 79 minutos, não tiveram, desta vez, sucesso.

Nos argentinos, jogaram os benfiquistas Ángel Di María, que entrou no 'onze' e saiu aos 68 minutos, e Nicolás Otamendi, lançado aos 76, enquanto no Canadá, o médio portista Stephen Eustáquio jogou os 90 minutos.

Depois de uma curta cerimónia de abertura na Mercedes-Benz Arena, o Canadá entrou destemido, mas, se calhar demais, e, aos oito minutos, atacou com tantos num canto que, de repente, Di María correu meio-campo isolado, mas falhou o golo.

O mesmo Di María (nove minutos), Alvarez (27 e 45+1) e Mac Allister (39) poderiam igualmente ter marcado, mas os canadianos também tiveram uma grande ocasião antes do intervalo, após um canto, com Eustáquio, solto, a cabecear para a defesa de 'Dibu'.

Após o intervalo, a Argentina acertou logo na primeira ocasião, aos 49 minutos: Messi, solto no meio, isolou com mestria Mac Allister, que, à saída do guarda-redes e apesar de carregado, desviou para Álvarez, que se limitou a atirar para a baliza vazia.

Aos 65 minutos, Messi, isolado por um pontapé longo de Emiliano Martínez, falhou uma grande ocasião, em dose dupla, e, na resposta, Jonathan David, aos 67, e Larin, aos 75, não conseguiram empatar, já depois da boa entrada em jogo de Shaffelburg.

Na parte final, os canadianos arriscaram e deram mais espaço e a Argentina teve várias ocasiões para aumentar a vantagem, só que Messi, isolado, voltou a falhar, aos 79 minutos, tal como o suplente Lautaro, servido pelo 'capitão', aos 82.

Depois de um livre de Messi, aos 86 minutos, foi Otamendi a desperdiçar, mas, aos 88, os detentores do troféu chegaram mesmo ao segundo golo, com o '10', com um toque subtil, a isolar Lautaro, que, desta vez, desviou a bola de Crépeau.

Até final, ainda houve emoção num livre direto aos 90+6 minutos, mas Messi atirou fraco e o jogo acabou de imediato, com a Argentina a entrar a ganhar, como não tinha feito nas edições 2019 (0-2 com Colômbia) e 2021 (1-1 com o Chile) da Copa América e no Mundial de 2022 (1-2 com a Arábia Saudita).

Foi assim parte da cerimónia de abertura.

Também não passou despercebido a mensagem de inauguração.

Un mensaje que pone a Cristo en el centro en la inauguración de la Copa América, ya es muy difícil ver un discurso así en este tipo de eventos. Ya están rabiando los progres… pic.twitter.com/A833IDK7WX — Sublevados 🇲🇽 (@Sublevados_) June 21, 2024

O embate de hoje entre Peru e Chile, em Arlington, no Texas, encerra a primeira jornada do Grupo A, sendo que, na segunda, marcada para terça-feira, o Canadá defronta os peruanos e a Argentina mede forças com os chilenos.