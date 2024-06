Centros comerciais portugueses geridos pela Sonae Sierra reduziram o consumo de energia em 37% na última década

Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, em Portugal, entre os quais se encontram o Colombo, o Centro Vasco da Gama, o NorteShopping e o ArrábidaShopping, têm vindo a reforçar as suas práticas sustentáveis em todas as suas operações, ao longo dos últimos 10 anos, com objetivo de minimizar o seu impacto ambiental, em diferentes áreas, com foco na energia, água e resíduos.

Esta semana, é lançada a campanha 'Sustentabilidade no Centro', que, através de peças criativas colocadas em todos os espaços comerciais, revela os avanços conquistados por cada um, desde 2013. Os formatos de comunicação incluem mupis e mensagens em locais estratégicos, nomeadamente, nos espelhos das casas de banho e junto aos caixotes do lixo.

No campo da energia, em média, os centros comerciais conseguiram uma redução de 37% no consumo da energia, fruto de uma série de medidas, que vão desde a substituição das luzes tradicionais pelas LED à instalação de sensores automáticos de iluminação, passando pela otimização do horário de iluminação e pelo controlo e ajuste das horas de funcionamento dos equipamentos de ar condicionado. O destaque vai para o MaiaShopping (-52%), o MadeiraShopping (-52%), o Centro Colombo (-50%) e o Estação Viana (-49%), que diminuíram os seus consumos para metade.

A água é um recurso que tem merecido também a atenção, de forma transversal, levando à poupança de 13%, nos últimos 10 anos. Para uma gestão mais eficiente, foram implementados mais de uma dezena de procedimentos, entre os quais a reutilização de água das chuvas, dos lavatórios e da purga das torres de arrefecimento e a instalação de torneiras com sensores e caudais reduzidos. O MaiaShopping (-53%) foi o que conseguiu maior redução, seguido do Centro Comercial Continente Portimão (-42%), MadeiraShopping (-34%) e NorteShopping (-33%).

No que diz respeito aos resíduos produzidos, tem sido feito um esforço contínuo para aumentar a percentagem que é reciclada e, em 2023, esta corresponde a 66%, numa média de todos os centros comerciais sob gestão da Sonae Sierra, em Portugal. São várias as medidas que têm permitido crescer neste campo: da realização de estudos de caracterização dos resíduos e avaliação dos fluxos dos mesmos à instalação de mesas de triagem de resíduos indiferenciados, recolha dos orgânicos, levantamento de resíduos específicos porta-a-porta, sem esquecer formação e sensibilização dos colaboradores, lojistas e visitantes. Atualmente, todos os espaços reciclam, pelo menos, metade daquilo que produzem, mas há vários em que o número é superior a 70%, como é o caso do MaiaShopping – que atinge os 95% –, do CascaiShopping (84%), do NorteShopping (75%), do Atrium Saldanha (74%) e do ArrábidaShopping (73%).

“Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, em Portugal, têm mostrado um compromisso contínuo com a sustentabilidade, ao longo dos anos, procurando adotar estratégias para reduzir o impacto gerado pela sua operação. A redução notável de 37% no consumo de energia, na última década, reflete esta ambição, tal como a diminuição do consumo de água e o aumento da reciclagem dos resíduos, mas não queremos ficar por aqui. Vamos continuar não só a inovar nas medidas que nos permitem ir mais além e diminuir a nossa pegada, mas também a incentivar e consciencializar os visitantes a adotarem comportamentos mais amigos do ambiente, nas suas rotinas”, refere Joana Moura e Castro, directora de Marketing Ibéria Sonae Sierra.

“A campanha ‘Sustentabilidade no Centro’ vem exatamente neste sentido”, acrescenta, sublinhando: “Não só queremos fazer um balanço e dar a conhecer os números, como também sublinhar que só conseguimos fazê-lo em conjunto com os milhares de pessoas que passam diariamente pelos centros”.

Os centros comerciais que fazem parte da campanha “Sustentabilidade no Centro” e que estão incluídos nas métricas divulgadas são: Atrium Saldanha, Albufeira Terrace, AlgarveShopping, ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Comercial Continente Portimão, Centro Vasco da Gama, CoimbraShopping, Estação Viana Shopping, Forum Barreiro, GaiaShopping, GuimarãeShopping, MaiaShopping, MadeiraShopping, NorteShopping, Nova Arcada, Parque Atlântico, Serra Shopping e ViaCatarina Shopping.