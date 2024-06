Conselho de Governo aprova Plano Regional de Emergência de Protecção Civil

O Conselho de Governo, reunido esta tarde na Quinta Vigia, aprovou o Plano Regional de Emergência de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira.

Deliberou-se igualmente o alargamento à Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A., da disposição que permite que, a 1 de Julho de 2024, os passageiros viajem no serviço público de transporte rodoviário de passageiros sem necessidade de aquisição ou apresentação de título de transporte.

O executivo justifica a decisão recordando que "a Horários dos Funchal, Transportes Públicos S.A., integra a rede 'SIGA – Transportes Públicos da RAM' e que ficou previsto que, no primeiro dia do período de exploração, os passageiros podem viajar no serviço público, excepto serviço aerobus, sem necessidade de aquisição de título de transporte".

Nesta reunião do conselho Conselho de Governo foi ainda aprovado um voto de louvor ao médico Décio Higino Silva Pereira, que passa à situação de aposentado no próximo dia 1 de Julho de 2024.

O executivo enaltece a "extrema dedicação, brio e competência técnica que nortearam o seu exercício da Medicina ao longo de uma extensa carreira profissional ao serviço dos utentes madeirenses", destacando-se a sua "profícua actividade clínica no âmbito da especialidade de Cardiologia, que o tornam um justo merecedor do público louvor que ora lhe é atribuído".